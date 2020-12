VIDEO Un crater a înghițit zeci de case într-o zonă rezidențială din Norvegia: 10 persoane rănite și 21 date dispărute

Zece persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică, și 21 de persoane sunt date dispărute după ce o alunecare de teren din Norvegia a spulberat peste 10 clădiri la primele ore ale zilei de miercuri, a spus poliția , scrie Reuters.

Surparea a lovit o zonă rezidențială din Gjerdrum, la câțiva kilometri nord de capitala Oslo.

Fotografiile de la fața locului arată un mare crater care a distrus clădirile. Alte clădiri rezistă chiar pe marginea craterului, iar imaginile transmise la TV arată cum una dintre case cade.

Aproximativ 700 de persoane au fost evacuate, potrivit poliției.

Persoanele date dispărute sunt din casele prinse de alunecarea de teren.

”Ar putea fi oameni prinși... dar în același timp nu putem fi siguri pentru că este vacanța de An Nou ceea ce înseamnă că oamenii ar putea fi în altă parte”, a spus premierul Erna Solberg, care a subliniat că ”este o catastrofă”.

”Ar putea dura zile”, a adăugat ea. ”Situația este încă instabilă și este imposibil să depunem vreun efort de salvare decât prin intermediul elicopterului”.

A massive #landslide has hit the Norwegian municipality of #Gjerdrum sparking mass evacuation. It's believed heavy precipitation may have made the soil unstable. ❄️Heavy snow is expected to ease in the area this evening. #Norway pic.twitter.com/EZT6rFah3N