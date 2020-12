VIDEO Proteste şi confruntări cu poliţia în fața reşedinţei oficiale a premierului israelian Benjamin Netanyahu

Mai multe persoane au fost arestate sâmbătă seara şi alte câteva au fost rănite în urma unor manifestații împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu care au avut loc la Ierusalim şi în alte oraşe israeliene, transmite dpa.

Mii de manifestanţi s-au adunat în faţa reşedinţei oficiale a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, în timp ce proteste împotriva sa au fost raportate şi în alte oraşe.

Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling on the long-serving leader to resign pic.twitter.com/ap0i7x3Pd0