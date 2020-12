O barcă fantomă care transporta cocaină a eșuat pe o insulă izolată din Pacific

Ambarcațiunea de 5,4 metri lungime din fibră de sticlă a fost descoperită pe o plajă a atolului Ailuk din Insulele Marshall, un lanț de atoli formați prin depunerea de corali, aflate între Filipine și Hawaii.Poliția locală a afirmat că drogurile erau împachetate și sigilate în blocuri de forma unor cărămizi și că a distrus majoritatea pachetelor arzându-le într-un incinerator.Imagini cu blocurile le arată învelite într-un plastic galben și ștampilate cu un logo cu literele „KW”.Unul dintre rezidenții atolului Ailuk, unde locuiesc în jur de 400 de persoane, a descoperit barca săptămâna trecută, potrivit Radio New Zealand.Ambarcațiunea a fost prea grea pentru a fi ridicată de localnici așa că au investigat ce se află înăuntrul ei, descoperind un compartiment ascuns sub punte în care erau cărămizile de cocaină.Rezidenții au notificat autoritățile iar poliția a adus drogurile în Majuro, capitala arhipelagului aflată pe o altă insulă.Săptămâna aceasta ofițerii au incinerat drogurile, păstrând doar 2 kilograme pentru Agenția de Combatere a Drogurilor din Statele Unite pentru a efectua analize de laborator.În total captura valorează undeva în jurul a 80 de milioane de dolari și reprezintă cea mai mare cantitate de cocaină care a ajuns vreodată pe Insulele Marshall.Autoritățile cred că barca provine din America de Sud sau Centrală și ar fi în derivă de un an sau doi.Chiar dacă aceasta este cea mai mare captură a autorităților din arhipelag, cu siguranță nu este prima.Insulele din Pacific sunt una din rutele majore ale traficului de droguri și numeroase alte pachete au fost descoperite în Insulele Marshall.Un localnic a descoperit aproape 18 kg de cocaină în 2016 și a fost arestat ulterior pentru că n-a predat imediat drogurile poliției.Multe din pachetele care eșuază pe plajele arhipelagului sunt împachetate profesionist și uneori rezidenții iau drogurile în loc să le înmâneze autorităților, alimentând disponibilitatea și consumul de droguri pe insule.Problema a devenit atât de gravă anul acesta încât legislativul arhipelagului a creat în luna mai un grup operativ antidrog.