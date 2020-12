Reputat administrator de insolvențe german, despre „zombificarea economiei” prin actualele măsuri anti-pandemie

Companiile zombie





Directorii administrativi sunt răspunzători cu activele lor private, dacă depun cererea de faliment prea târziu. Pe de altă parte, șansele unei asanări pur și simplu scad. De regulă, cu cât antreprenorii sau managerii caută mai repede ajutor, cu atât sunt mai mari șansele de a menține compania. În plus, o astfel de amânare distruge și încrederea în economie. În perioadele normale, legea falimentului asigură dispariția de pe piață a companiilor care nu au un model de afaceri viabil.

Nici tendința către munca online nu va fi lipsită de consecințe. Deoarece mulți proprietari și-au finanțat proprietățile comerciale cu datorii, neîndeplinirea obligațiilor ar putea afecta în cele din urmă și instituțiile de credit.





El explică faptul că închiderea magazinelor afectează retailerii până la măduvă. „Schimbarea structurală și migrarea asociată a clienților către internet reprezintă o provocare uriașă pentru retailerii de modă, magazinele universale și lanțurile de electronice. Pandemia și blocarea de Crăciun ar putea să pună capac multor comercianți cu amănuntul, cărora le lipsesc acum, din vânzări, și cele mai importante două săptămâni ale anului”.Referitor la susținerea de către stat a afacerilor afectate de pandemie, expertul spune că „ajutorul nu este întotdeauna plătit suficient de repede” și că „noile pachete de salvare, în valoare de miliarde, nu pot menține, artificial, companiile în viață”.„Guvernul federal a încercat să folosească un fel de truc, pentru a amortiza consecințele crizei”, precizează Lucas Flöther. În primăvară, șefilor companiilor afectate de pandemie li s-a permis, temporar, să renunțe la declararea falimentului, dacă există o perspectivă de restructurare.Începând cu 1 octombrie, cererea de insolvență a fost din nou obligatorie, dar scutirea datorată pandemiei Corona continuă să se aplice exclusiv companiilor supra-îndatorate și ar putea fi prelungită din nou.Acest lucru ar explica, în opinia lui, faptul că numărul falimentelor nu a explodat, după cum se prognoza în primăvară. „Bănuiesc că mulți directori administrativi ai companiilor cu probleme tocmai au pierdut socoteala normelor care li se aplică. Sau se bazează, pur și simplu, pe deviza că speranța moare ultima”, spune Flöther, avertizând că acest lucru este foarte riscant pentru capii companiei.Flöther continuă: Chiar înainte de această criză, ratele scăzute ale dobânzii au însemnat că și companiile care erau de fapt coapte pentru faliment puteau împrumuta, în continuare, bani. De aceea au existat multe așa-numite companii zombie, chiar înainte ca obligația de a cere falimentul să fie suspendată. Măsurile Corona intensifică zombificarea economiei.Acest lucru poate conduce, în consecință, la daune considerabile. În unele cazuri, de exemplu, companiile nu-și mai vând bunurile la prețuri care acoperă costurile, pentru a obține lichidități pe termen scurt. Astfel, și concurenții sănătoși pot fi atrași în vârtejul crizei. Și, în cele din urmă, acest lucru are și consecințe pentru furnizori, clienți și alți parteneri contractuali care rămân cu facturi neplătite.În anul 2021, companiile din sectoarele care au suferit o scădere dramatică a vânzărilor în 2020 sunt deosebit de expuse riscului: gastronomie, hoteluri, companii culturale, târguri comerciale și de călătorie. În plus, crește riscul că alte ramuri ale economiei „să fie infectate” în timpul pandemiei de Covid-19. Flöther explică cum un întreg lanț economic, dar și financiar, poate fi afectat:„Luați comerțul cu amănuntul, care suferă extrem de mult în urmă lockdown-ului și va transmite, mai devreme sau mai târziu, această presiune economică proprietarilor [n.t. de imobile]. Închiderea sucursalelor ar putea determina fluctuația chiriilor, iar politicienii vor, de asemenea, să îi facă pe proprietari mai responsabili.Acesta este un exemplu al numeroaselor interdependențe. Ele demonstrează că problemele câtorva sectoare pot afecta întreaga economie. În plus, împrumuturile guvernamentale de salvare au crescut enorm povara datoriei multor companii. Chiar dacă afacerea lor se normalizează după pandemie, acestea vor putea cu greu să-și achite marile datorii”.Ministerul Justiției german a propus deja o nouă lege, destinată să ajute la reducerea poverii datoriilor și la restructurarea companiilor, în afara soluției de insolvență sau faliment. Această lege ar urma să între în vigoare în luna ianuarie a anului viitor.Dr. Lucas Flöther nu este însă optimist referitor la efectele acesteia, în zona IMM-urilor germane: „În orice caz, noua lege privind restructurarea va viza în primul rând restructurarea financiară a companiilor mai mari, foarte îndatorate. Nu este o lege care ajută întreprinderile mai mici să lupte împotriva efectelor Corona”.Lucas Flöther este unul dintre cei mai renumiți administratori de insolvență din Germania. Din anul 1999, el lucrează regulat ca administrator sau administrator al insolvenței, de exemplu la companiile aeriene Air Berlin și Condor, Unister Group, producătorul de biciclete Mifa și asociația de locuințe Leipzig-West.Este partener al firmei de avocatură Flöther & Wissing, o companie de top din „Legal 500” Guide. Flöther & Wissing ist Top-Kanzlei im „Legal 500“-Ranking | Insolvenz-Portal . Totodată, Prof. Dr. Flöther e purtător de cuvânt al Gravenbrucher Kreis , o asociație a celor mai importanți administratori de insolvență din Germania.