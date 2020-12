New York a pierdut 70.000 de locuitori și 34 de miliarde de dolari din venituri

Zona New York a pierdut aproximativ 70.000 de locuitori între începutul lunii ianuarie și începutul lunii decembrie, potrivit unui studiu publicat marți, care estimează o cădere corespunzătoare a venitului cu 34 miliarde dolari, potrivit AFP.De la începutul pandemiei, mii de gospodării bogate s-au stabilit în suburbiile din New York, sau chiar mult mai departe, până în Vermont sau Pennsylvania.Potrivit colectării și analizei datelor referitoare la mobilitatea Unacast, aproximativ 3,5 milioane de persoane s-au stabilit în metropola din New York, pe când 3,57 milioane au plecat între 1 ianuarie și 7 decembrie .Aceste cifre se bazează pe date colectate de pe smartphone-uri cu acordul proprietarilor lor. Odată colectate, informațiile sunt agregate și anonimizate.Analiza datelor arată că, în timp ce venitul total al celor 3,5 milioane de oameni care s-au stabilit în regiune de la începutul anului a fost de 264 miliarde de dolari, cel al celor 3,57 milioane de oameni care au plecat a fost de 298 miliarde.Aceasta reprezintă o diferență netă de 34 miliarde de dolari, ceea ce arată că venitul mediu al plecătorilor (83.473 de dolari pe an) a fost mult mai mare decât cel al sosirilor (75.428).„Noii rezidenți câștigă considerabil mai puțin decât cei care au plecat”, analizează autorii studiului. „Aceasta înseamnă că își pot permite mai puțin în ceea ce privește împrumuturile pentru locuințe, chirie, restaurante sau cumpărături”.Potrivit cifrelor publicate de site-ul imobiliar Streeteasy, chiriile din Manhattan au scăzut cu 7,8% în al treilea trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.Chiria medie s-a ridicat la 2.990 USD, cel mai scăzut nivel din 2011.