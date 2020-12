Joe Biden, ales și recunoscut președinte, revine în campania electorală din Georgia

Joe Biden, a cărui victorie la alegerile prezidențiale americane a fost recunoscută marți de liderul majorității republicane în Senat, merge în Georgia după-amiaza pentru a sprijini candidații democrați la două alegeri senatoriale cruciale pentru libertatea de a-și pune în aplicare reformele sale, potrivit AFP.Mitch McConnell, un susținător ferm al lui Trump pe tot parcursul mandatului său, este cel mai înalt lider republican care a recunoscut victoria lui Biden și l-a felicitat pe președintele ales democratic."Mulți dintre noi am sperat că alegerile prezidențiale vor duce la un rezultat diferit, dar sistemul nostru de guvernare are proceduri pentru a determina cine va fi investit pe 20 ianuarie", a explicat el.Cu toate acestea, Joe Biden are nevoie de o majoritate în Senat pentru a trece la reformele importante ale programului său.Biden este așteptat marți după-amiază la Atlanta, Georgia, unde democrații trebuie să câștige cele două locuri în joc pentru a reveni la egalitate, 50 de locuri cu republicanii, care controlează în prezent Camera superioară.În caz de egalitate, de fapt, viitorul vicepreședinte Kamala Harris este cel care, așa cum prevede Constituția, va decide voturile.Partidul republican trebuie doar să păstreze un loc pentru a păstra controlul asupra Senatului și blocarea puterii.Alegătorii acestui stat conservator din sud-estul țării nu sunt chemați la urne pentru un al doilea tur stabilit pentru 5 ianuarie. Votul în avans a început luni.Pe hârtie, republicanii pleacă victorioși, dar democrații se bazează pe un electorat acum mai tânăr și mai diversificat din Georgia. Aceștia sunt, de asemenea, mobilizați de victoria lui Joe Biden în acest stat care nu votase pentru un candidat al partidului lor în cel prezidențial din 1992.Unii republicani sunt, de asemenea, îngrijorați de daunele colaterale care ar putea fi cauzate de multiplicarea contestațiilor aduse de susținătorii lui Donald Trump pentru a contesta, fără succes, rezultatele alegerilor.Această cruciadă ar putea împinge în special susținătorii lui Trump să se abțină, din neîncredere în sistemul electoral american.