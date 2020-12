Ucraina: Confruntări violente între poliție și manifestanții anti-carantină / Zeci de persoane au fost rănite - FOTO

Aproximativ 40 de ofițeri de poliție au fost răniți în centrul Kievului marți în confruntări cu protestatarii anti-carantină, a declarat poliția ucraineană într-un comunicat, relatează AFP.

Câteva mii de oameni, dintre care mulți erau mici antreprenori și comercianți, s-au adunat în Piața Independenței, mai cunoscută la Kiev ca Maidan, pentru a participa la o demonstrație împotriva măsurilor luate recent.

Ukrainian small businessmen clash with police during a rally with the slogan Save FOP (individual-entrepreneurs) as they try to set up a tent camp on the Independence square in Kiev, Ukraine. \uD83D\uDCF7 epa-efe / Sergey Dolzhenko#ukraine #kiev #protests #epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/vkTgiVJh3a