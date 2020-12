Explozia din Beirut: Premierul Hassan Diab și trei foști miniștri au fost puși sub acuzare

Judecătorul Fadi Sawwan a înaintat joi acuzațiile împotriva lui Diab și a fostului ministru de finanțe Ali Hassan Khalil. Doi foști miniștri ai lucrărilor publice, Ghazi Zeiter și Youssef Fenianos, au fost de asemenea puși sub acuzare.Toți 4 au fost acuzați de neglijență cauzatoare de moarte în legătură cu explozia ce a avut loc în 4 august în portul din Beirut . Mii de persoane au fost rănite și 200 și-au pierdut viața în urma accidentului.Explozia a fost provocată de aprinderea unei cantități mari de material exploziv care era depozitat în port de ani de zile. Cei 4 sunt cei mai înalți oficiali puși sub acuzare până acum în ancheta care este desfășurată în secret.Tot mai mulți libanezi sunt furioși datorită ritmului lent în care progresează investigația, lipsei de răspunsuri și faptului că niciun oficial înalt nu fusese pus sub acuzare până acum.În jur de 30 de oficiali vamali și responsabili de securitatea portuară au fost arestați ca parte a anchetei.Diab, un fost profesor universitar, și-a dat demisia din funcția de premier la câteva zile după explozia care a nivelat portul și distrus părți mari din oraș.Însă Diab a rămas în continuare prim-ministru interimar până când succesorul său își va forma noul guvern.Zeitar a fost ministru al transportului și lucrărilor publice în 2014, acesta fiind succedat de Fenianos care a deținut portofoliul până la începutul lui 2020.Khali a ocupat funcția de ministru al finanțelor în 2014 iar apoi din 2016 până în 2020.Statele Unite au impus sancțiuni la adresa lui Khali și Fenianos în luna septembrie, aceștia fiind primii doi oficiali libanezi sancționați de SUA exceptându-i pe membrii organizației teroriste Hezbollah.Franța și comunitatea internațională au îndemnat conducătorii Libanului să formeze un nou guvern pentru a depăși impasul politic și putea debloca fonduri de asistență în valoare de miliarde de dolari.