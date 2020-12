Islam: Washington-ul spune că își face griji cu privire la libertatea religioasă în Franța

"Sunt îngrijorat, desigur, de ceea ce se întâmplă în Franța", a declarat trimisul SUA pentru libertatea religioasă Sam Brownback într-o discuție cu reporterii.„Poate exista un dialog constructiv care, cred, poate fi util”, dar „atunci când ești prea represiv, situația se poate agrava”, a avertizat el.„Punctul nostru de vedere este că rolul guvernului este de a proteja libertatea religioasă. Nu vă puteți practica credința într-un mod violent (...) dar dacă vă practicați credința în mod pașnic, aveți dreptate", el a adăugat.Guvernul francez urmează să examineze miercuri un proiect de lege „întărirea principiilor republicane”, care are ca scop lupta împotriva „separatismului” și islamismului radical.Președintele francez Emmanuel Macron a publicat la începutul lunii noiembrie un editorial în cotidianul britanic Financial Times pentru a explica că „Franța luptă împotriva separatismului islamist, niciodată împotriva islamului”.Vineri, el s-a întors la aceste subiecte deosebit de sensibile, cum ar fi islamul și secularismul, după ce unele ziare anglo-saxone au acuzat Franța că a atacat musulmanii.„Franța nu are probleme cu Islamul, chiar are o relație de lungă durată (...). Pur și simplu, ne-am construit Republica, proiectul colectiv, în separarea dintre politic și religios, asta este ceea ce uneori multe regiuni ale lumii au dificultăți de înțelegere", a spus el într-un interviu, apărând secularismul francez.Referindu-se la asasinarea recentă a unui profesor care arătase caricaturi ale lui Mahomed în clasă, șeful statului francez a considerat că Franța a fost „atacată” pentru că „a apărat libertatea de exprimare”.„M-a frapat faptul că presa anglo-saxonă a spus chiar: acești francezi sunt ciudați, au insultat profetul, nu le place Islamul, au o problemă cu această religie”, a spus el adăugând că Franța apără „deplina libertate de exprimare”, inclusiv dreptul la blasfemie în conformitate cu legislația franceză.