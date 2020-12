A fost identificată persoana care a descoperit comoara ascunsă timp de 10 ani în Munții Stâncoși / 5 persoane și-au pierdut viața în căutarea acesteia

Jack Stuef, un student la medicină din Michigan în vârstă de 32 de ani, s-a identificat drept descoperitorul comorii într-un interviu acordat revistei Outside în care a afirmat că un proces recent i-a amenințat anonimitatea.Stuef a descoperit comoara lui Fenn în luna iunie în statul Wyoming dar a refuzat să dezvăluie locația exactă a acesteia jurnaliștilor de la Outside.Bărbatul a relatat însă că a petrecut ani de zile „obsedat” de găsirea sa înainte de căutarea încununată de succes din vara aceasta.„Nu vreau să stric vânătoarea pentru această comoară prin a afirma că a fost gândită pentru un absolvent de litere însă se bazează pe o citire atentă a textului”, a declarat Stuef pentru Outside.„Adică asta este. E interpretarea corectă a unui poem. L-am înțeles [pe Fenn] citindu-i cuvintele și ascultându-l vorbind din nou și din nou și din nou. Și căutând orice puteam găsi care să îmi spună cine a fost acesta”, a adăugat bărbatul.Fenn, care a murit în septembrie, a anunțat ascunderea comorii în 2010 în autobiografia sa „The Thrill of the Chase”, relatând că un cufăr din bronz umplut cu aur, bijuterii și alte obiecte de valuare a fost ascuns undeva în Munții Stâncoși.Acesta a postat indicii despre locația cufărului pe website-ul său și a inclus un poem despre acesta în autobiografia sa.Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața în căutări pentru cufăr și au fost înaintate numeroase plângeri în instanță de către persoane care au afirmat că au fost înșelate sau urmărite în timpul cercetărilor lor eșuate.După ce Stuef a găsit cufărul, o femeie a depus o plângere în instanță, afirmând că persoana care a descoperit comoara i-a spart emailurile și mesajele, acestea fiind cele care l-ar fi condus pe descoperitor la cufărul despre care femeia a afirmat că este ascuns în statul New Mexico.Stuef respinge acuzația, afirmând că nu a găsit cufărul în New Mexico.Fenn a păstrat identitatea lui Stuef secretă în lunile de după descoperire din cauza îngrijorărilor privind siguranța lui însă după moartea colecționarului o citație a amenințat să îi dezvăluie identitatea.Stuef a afirmat într-o postare pe Medium în care și-a dezvăluit identitatea că s-a mutat într-o clădire cu pază și a plasat cufărul într-un seif din New Mexico.„Am rămas anonim în ultimele șase luni nu deoarece aș avea ceva de ascuns ci fiindcă Forrest și familia sa s-au confruntat cu hărțuitori, amenințări cu moartea, spargeri ale locuințe, procese frivole și o posibilă răpire - toate din partea unora cu iluzii privind comoara sa. Nu vrea ca aceste lucruri să mi se întâmple mie și familiei mele”, a scris acesta.