Adolf Hitler a câștigat alegerile în Namibia

Adolf Hitler Uunona a fost ales săptămâna trecută cu 85% în funcția de consilier în circumscripția Ompundja din regiunea Oshana, în nordul Namibiei.Într-un interviu acordat publicației germane Bild, acesta a insistat că nu are absolut nimic de-a face cu ideologia nazistă.Adolf, ca de altfel multe alte prenume de origine germanică, este destul de comun în Namibia, țară africană ce a fost cândva colonie germană.Politicianul a fost ales din partea partidului de guvernământ Swapo, care a dus o campanie împotriva colonialismului și a guvernării exercitate de minoritatea albă.Uunona a admis că tatăl său l-a botezat după liderul nazist, însă, cel mai probabil ”nu a înțeles ce anume reprezenta Adolf Hitler”."Când eram copil, mi se părea un nume absolut normal. Abia când am crescut am realizat: acest bărbat voia să subjuge întreaga lume. Nu am nimic în comun cu toate acestea”, a mai spus el.Uunona a mai comentat că soția sa îl strigă Adolf, nume pe care și-l asumă public și nu intenționează să și-l schimbe.Între 1884 și 1915, Namibia a fost parte a teritoriilor germane, sub denumirea de Africa de Sud-Vest Germană. Imperiul german a ucis mii de oameni în perioada revoltei locale din Namibia, din 1904-1908. Este vorba despre ceea ce istoricii numesc ”genocidul dat uitării”.La începutul acestui an, Namibia a refuzat 10 milioane de euro drept reparații oferite de Germania, afirmând că va continua să negocieze o altă ofertă.După Primul Război Mondial, controlul asupra țării a fost preluat de Africa de Sud, iar în 1990 și-a câștigat independența. Totuși, în țară există încă o comunitate mică vorbitoare de limba germană, iar multe orașe au și ele denumiri nemțești.Partidul de centru stânga Swapo a devenit o forță politică dominantă, odată cu mișcarea pentru independență și a guvernat țara din 1990.Recent, el a început să scadă în sondaje ca urmare a numeroaselor acuzații de corupție. Astfel, în ultimele luni, Swapo a pierdut controlul a 30 de localități importante.