Ce se va schimba în războiul tarifelor economice SUA-China-UE cu Biden la Casa Alba

În plus, „ar fi deosebit de dificil să trimitem acest semnal în acest moment, având în vedere ceea ce fac chinezii în Australia”, adaugă profesorul, referindu-se la recenta impunere a unor măsuri antidumping grele împotriva vinurilor australiene.





Deocamdată, președintele ales va adopta statu quo-ul atunci când va ajunge la Casa Albă, prioritatea maximă a viitoarei administrații democratice fiind aceea de a evitaliza economia americană, care se luptă să-și revină din criza provocată de pandemie."Vreau să mă asigur că o să ne luptăm puternic investind mai întâi în America", a declarat președintele ales într-un interviu pentru The New York Times miercuri."Nu aș încheia un nou acord comercial cu nimeni până nu vom face investiții semnificative aici, acasă și în muncitorii noștri", a adăugat el, în special năruind speranțele Regatului Unit aflat în procesul de părăsire definitivă a Uniunii Europene și care speră să încheie în curând un acord comercial bilateral.Nicun semn de a pune sub semnul întrebării acordul comercial semnat în ianuarie cu China și nici de a analiza tarifele punitive impuse de administrația Trump asupra sutelor de miliarde de dolari din produse chinezești.„Nu îmi voi compromite opțiunile”, a argumentat președintele ales, subliniind că dorește să consulte și aliații săi tradiționali din Asia și Europa pentru a dezvolta „o strategie coerentă”.Aceste anunțuri despre China nu sunt surprinzătoare, a spus Eswar Prasad, economist și profesor la Universitatea Cornell din New York.Joe Biden nu își poate permite să înstrăineze sindicatele și aleșii din ambele partide dacă elimină tarifele „fără a cere concesii” de la Beijing, explică el.Dacă noua administrație va face „schimbări semnificative de strategie” din abordarea administrației Trump, „poziția generală ostilă față de China va rămâne probabil neschimbată”, a spus Prasad.În ceea ce privește disputele structurale - „furtul” proprietății intelectuale sau al subvențiilor chinezești - decise de predecesorul său Donald Trump, tactica lui Joe Biden ar trebui să conste în adunarea țărilor europene care se confruntă și ele cu aceste probleme.Aliate Uniunii Europene, Statele Unite și-ar putea exercita astfel toată greutatea împotriva Beijingului pe frontul comercial.Dar ce ar putea aduce administrația Biden în Uniunea Europeană, ale cărei țări sunt, de asemenea, supuse tarifelor vamale americane și cu care există multe diferende, fie în ceea ce privește subvențiile în aeronautică, fie în ceea ce privește impozitarea giganților digitali?Într-un articol recent, Financial Times a dezvăluit că Bruxelles-ul intenționa să propună viitoarei administrații democratice „un plan de revitalizare a parteneriatului transatlantic”.Potrivit documentului consultat de cotidianul britanic, ar fi o „nouă cooperare în toate domeniile, de la reglementarea digitală la lupta împotriva pandemiei Covid-19 până la lupta împotriva defrișărilor”."Cred că administrația Biden va fi pregătită pentru o astfel de inițiativă. Chiar și în ceea ce privește impozitul, Joe Biden ar putea fi mai flexibil", a declarat Edward Alden, expert la Consiliul pentru afaceri externe.Potrivit acestuia, noua echipă trebuie să găsească modalități de creștere a veniturilor fiscale. „Un fel de cooperare” privind companiile digitale ar putea fi, astfel, utilă în acest sens, adaugă specialistul.Dar noul președinte se va confrunta cu lobby-urile puternice ale giganților digitali.„Există o oportunitate pentru liderii americani de a crea un nou regulament global” și de a evita „protecționismul digital”, a argumentat Nick Clegg, vicepreședinte al Facebook într-un editorial publicat luni în Washington Post.Pe plan intern, Joe Biden va avea, de asemenea, multe de făcut pentru a remedia dezechilibrele împotriva Chinei.„Totul este legat” și „Nu cred că îl avem încă”, a recunoscut viitorul președinte democrat în NYT.Această pârghie va trebui să treacă prin restabilirea competitivității lucrătorilor americani prin investiții în cercetare și dezvoltare.