Crăciun la Casa Albă: Melania Trump trece peste groaza față de tradiție

Tema aleasă pentru acest an de prima doamnă este ”America cea frumoasă”. Trecând peste propriile gusturi, Melania Trump a optat pentru clasicul verde cu ornamente roșii și aurii.“America the beautiful” este o temă care s-a născut din aprecierea ”tradițiilor, valorilor și istoriei noastre”, a spus Melania Trump.New York Times a notat că stilul decorativ ales anul acesta este ”șocant de normal”.Camera Roșie din Casa Albă a fost decorată cu un brad de Cărciun ornat cu obiecte făcute manual și dedicat personalului medical care se luptă cu pandemia de coronavirus care a ucis peste 266.000 de americani și a îmbolnăvit peste 13 milioane.La decorarea Casei Albe au lucrat 125 de voluntari din toată țara și au fost folosiți 62 de pomi, 106 coroane, potrivit the Guardian.