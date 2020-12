Mii de bulgari își oferă gratuit casele de la țară

Piața imobiliară rurală din Bulgaria, care a murit de multă vreme, pare să fi prins viață anul acesta și multe localități mici, în care au trăit 10-15 persoane, s-au umplut de oameni. "Proprietățile rurale au fost primele care au atras atenția celor care caută o a doua casă, iar afacerile cu acestea sunt în creștere", a declarat managerul "Bulgarian Properties", Polina Stoikova, pentru ziarul 24CHASA/ 24 DE ORE, potrivit Rador.

Potrivit acesteia, locurile atractive sunt părțile centrale ale Bulgariei, la sud de Munții Stara Planina. De asemenea satele din jurul orașului Veliko Târnovo, precum și toate satele din apropierea unui mare oraș regional, spre care drumul cu mașina este de până la o jumătate de oră. Potrivit acesteia, toți cei care au cumpărat o astfel de proprietate anul acesta sunt mulțumiți, pentru că s-a dovedit că au făcut o alegere corectă. Prețurile caselor rurale variază într-o gamă foarte largă, în principal în funcție de starea proprietății și de zonă. Poate fi de la câteva mii de euro la peste 100.000. Majoritatea caselor de vânzare sunt renovate sau noi și sunt gata de locuit.

Satele din partea centrală a țării devin o zonă de atracție, deoarece au prețuri mai mici decât cele din jurul Sofiei și, în același timp, sunt ușor accesibile cu mașina. În plus, acestea oferă confortul de a putea călători prin toată țara. Cumpărătorii sunt în principal familii tinere și oameni care au posibilitatea de a lucra de la distanță. Există, de asemenea, oameni care urmează să se pensioneze și care vor să trăiască mai liniștiți după ce se pensionează", a spus Stoikova. În vară, Asociația Satelor Bulgare a efectuat un sondaj, care a arătat că ofertele pentru achiziționarea de case rurale în acest an sunt de două ori mai mari decât media din anii precedenți. Casa rurală tipică bulgară, care face obiectul tranzacțiilor imobiliare, se află într-un sat situat la cel mult 25-30 km distanță de cel mai apropiat oraș. Este de obicei o clădire rezidențială pe unul sau două etaje, cu până la 120 de metri pătrați, cu o curte ce are până în 1000 de metri pătrați. De multe ori se întâmplă ca mijloacele de adaptare a clădirii la cerințele moderne să depășească prețul de achiziție.

Cu toate acestea, bulgarul este foarte inventiv. Pe Facebook există chiar un grup „Proprietate de închiriat fără chirie”, care are deja 48.500 de membri ce s-au adunat în ideea de a face ceva pentru casele de patrimoniu de la sate. Multe dintre anunțuri sunt ale unor oameni care au astfel de case și sunt de acord să lase pe cineva să locuiască în acestea chiar și gratuit, pentru a proteja proprietatea de hoți și pentru a fi îngrijită curtea. Alți membri ai acestui grup, judecând după anunțuri, sunt persoane care caută o proprietate rurală, dar nu au mulți bani și se oferă să le ia pentru a le utiliza temporar sau definitiv. Alții vor să-și trimită părinții în vârstă să trăiască la aer curat într-un sat de munte, dar nu au o astfel de proprietate.