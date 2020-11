Premieră în UE: A început procesul unui diplomat iranian acuzat de terorism

Procurorii belgieni i-au pus sub acuzare pe diplomatul iranian detașat la Viena Assadolah Assadi și alte trei persoane de plănuirea unui atac asupra unui miting al Consiliului Național de Rezistență al Iranului (NCRI) aflat în exil la Paris.În cadrul mitingului a ținut un discurs și avocatul personal al președintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani.Assadi, care a fost arestat în timp ce se afla în concediu în Germania și predat autorităților belgiene, refuză să compară în fața instanței și nu a participat la prima zi a procesului care are loc la Anvers.Acesta nu a comentat acuzațiile care i se aduc.„Clientul meu m-a cerut să îl reprezint astăzi, mi-a spus că are cel mai înalt respect pentru acești judecători dar consideră că ar trebui să beneficieze de imunitate”, a declarat Dmitri de Beco, avocatul bărbatului.Assadi a fost un consilier al ambasadei Iranului din Viena, oficialii francezi afirmând că acesta era responsabil de strângerea de informații pentru sudul Europei și că a acționat la ordinele Teheranului.Iranul a respins însă în mod repetat acuzațiile, catalogând organizarea atacului o operațiune de „ steag fals ” realizată de NCRI, pe care îl consideră o organizație teroristă.Assadi a avertizat în luna martie autoritățile despre posibile atacuri neidentificate dacă va fi găsit vinovat, potrivit unui document al poliției obținut de Reuters.Autoritățile afirmă că atacul a fost dejucat de o operațiune coordonată a serviciilor de securitate ale Franței, Germaniei și Belgiei.Doi dintre complicii lui Assadi au fost arestați în Belgia, asupra lor fiind găsit un material exploziv și un detonator. Avocații acestora au declarat vineri că niciunul dintre ei nu a avut intenția să ucidă.Avocații participanților de la mitingul din 2018, care s-au constituit ca parte civilă în proces, au argumentat că imunitatea diplomatică nu poate fi folosită drept acoperire pentru terorism, inculpații riscând o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.Franța a afirmat că ministerul iranian al serviciilor de informații s-a aflat în spatele complotului din 2018 și a expulzat un diplomat iranian.Uniunea Europeană la rândul ei a înghețat activele unei agenții de informații iraniene și ale oficialilor acestora.Țări membre UE au acuzat Iranul și pentru alte comploturi împotriva disidenților, printre acestea numărându-se două crime în Olanda în 2015 ș 2017 și o tentativă de asasinat eșuată din Danemarca.Teheranul a negat orice implicare, afirmând că acuzațiile urmăresc să deterioreze relațiile dintre UE și Iran.