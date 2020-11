Președinția lui Biden are deja prima sa teorie a conspirației: Marea Resetare

Cabala de la Davos

Agenda 21

Aceasta a câștigat adepți sub denumirea de „Marea Resetare” (Great Reset) și anunță că ne așteaptă un viitor distopic și nebun, pandemia de COVID-19 fiind doar un mijloc de a ne transforma în sclavi și distruge capitalismul.Adepții săi afirmă că sloganul „Build Back Better” (Reconstruim mai bine) folosit de Biden în campania electorală este o acoperire pentru o cabală mondială provenită din Davos, Elveția, care intenționează să abolească proprietatea privată și să construiască lagăre de muncă pentru cei care refuză să accepte microcipuri prin care să le fie citite gândurile.Până și muppet-ul Grover din Sesame Street ar putea fi implicat.Marea Resetare este un amalgam de temeri privind instaurarea unui guvern mondial unic care a prins avânt după victoria lui Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite.Ea a fost alimentată de personalități ale mass-mediei de dreapta care le-au spus care le-au spus urmăritorilor lor că președintele ales al SUA este hotărât să lanseze resetarea prin folosirea pandemiei pentru a interzice religia, distruge afacerile mici și transforma oamenii în ceva similar roboților - sau chiar să îi înlocuiască cu roboți.Steve Bannon, fostul consilier al lui Trump, devenit pentru o perioadă strateg-șef al Casei Albe după victoria candidatului republican la alegerile din 2016, a declarat că Marea Resetare este „pe grătarul vostru”.Glenn Beck, fost prezentator Fox News și fondatorul companiei media conservatoare The Blaze, a afirmat că Marea Resetare este un complot pentru a instaura asupra cetățenilor americani restricții similare cu cele impuse de naziști.Site-ul WorldNetDaily a spus despre ea că este o uneltire a „stăpânilor globaliști”. Prezentatoarele Lynnette Hardaway și Rochelle Richardson, poreclite „Diamond and Silk”, de la televiziunea pro-Trump Newsmax au declarat că Biden se află în spatele complotului.„Știți că Biden a zis că vrea să reconstruiască mai bine”, afirma în 21 noiembrie Lynnette „Diamond” Hardaway în cadrul emisiunii sale, „Diamond and Silk: Crystal Clear”.„Dar nu, nu vrea să reconstruiască mai bine. Vrea să ia această economie și să reconstruiască global. Hei voi, știu că ați auzit despre chestia asta numită Marea Resetare”, a adăugat Hardaway.Prezentatorii Fox News Tucker Carlson și Laura Ingraham au promovat la rândul lor ideea că Biden ar fi un jucător cheie într-o mișcare meschină numită Marea Resetare.„Cei care îl supraveghează, care sunt practic toți foști angajați ai lui Obama, cred în ceva numit Marea Resetare a capitalismului”, a declarat Ingraham într-un episod din luna noiembrie a emisiunii sale.„Este un plan de a forța o distribuție mai echitabilă a resurselor globale”, a adăugat acesta.Însă în pofida predicțiilor apocaliptice ale figurilor media pro-Trump, presupusa Mare Resetare are de fapt origini mai banale.În luna mai, Forumul Economic Mondial (FEM), un grup neguvernamental care găzduiește conferința anuală de la Davos, a anunțat o serie de evenimente și articole intitulate Marea Resetare, acestea fiind axate pe ideea reducerii inegalității după pandemia de COVID-19.Seria, despre care fondatorul și directorul FEM Klaus Schwab, a scris și o carte cu același nume, este alcătuită dintr-un fel de vorbe goale vagi menite să îi facă pe bogații lumii reuniți la Davos să se simtă bine.Site-ul Marii Resetări al FEM este plin de cuvinte ca „sustenabilitate”, „modernizare”, „capitalism al stakeholder-ilor” dar duce lipsă de planuri concrete - și cu siguranță nimic precum complotul de distrugere a lumii descris de unii susținători ai lui Trump.Ben Sixsmith, jurnalist la Spectator care a scris o recenzie despre cartea Marea Resetare, notează că FEM este susținut de corporații uriașe ca Apple și Pfizer, care cu greu pot fi suspectate că ar fi un cuib al comuniștilor radicali.Cu toate acestea unele persoane din mass-media au sărit asupra cărții vara aceasta, văzând-o drept dovada că scopul restricțiilor legate de coronavirus este de fapt distrugerea economiei mondiale și instaurarea unei restructurări sinistre a guvernelor, societăților și economiilor din întreaga lume.Speculațiile despre Marea Resetare au fost alimentate după ce a fost descoperită o fotografie cu Schwab primind o diplomă onorifică, acesta fiind îmbrăcat în robe academice lituaniene care li s-au părut sinistre unora.Conspirația legată de Marea Resetare a ajuns să încorporeze un număr uriaș de farse și conspirații mai mici privind pandemia care adesea îl privesc pe miliardarul american Bill Gates și un vaccin anti-COVID-19.Cel mai apropiat lucru pe care îl au adepții conspirației de un text asupra căruia să se pună toți de acord a fost scris de arhiepiscopul catolic Carlo Maria Viganò, care are un istoric de a scrie scrisori deschise pro-Trump care apoi sunt preluate de bloguri de dreapta.La sfârșitul lunii octombrie Viganò i-a trimis o scrisoare lui Trump, pe care Carlson a promovat-o apoi în emisiunea sa, în care afirma că Marea Resetare este acoperirea pentru un plan elaborat de Bill Gates și care ar viza „renunțarea la proprietatea privată și aderarea la un program de vaccinare împotriva COVID-19”.Conform acestei teorii, Viganò afirma de asemenea că persoanele care vor refuza un document de identificare global din partea „dictaturii medicale” vor fi internați în centre de detenție și își vor pierde proprietățile.„Un plan global numit Marea Resetare este în desfășurare”, a scris Viganò în scrisoare, adăugând că „arhitectul său este o elită globală care vrea să supună întreaga umanitate, impunând măsuri coercitive prin care să limiteze drastic libertățile individuale și cele ale unor întregi populații”.După ce a câștigat adepți în perioada verii, Marea Resetare a început să se viralizeze din nou pe Twitter luna aceasta după ce a fost descoperită o înregistrare video în care premierul canadian Justin Trudeau a folosit cuvântul „resetare” într-un discurs despre pandemie.Un parlamentar conservator canadian a strâns zeci de mii de semnături pentru o petiție pentru a denunța Marea Resetare.De atunci conspirația a continuat să se bucure de succes pe platformele social media, un videoclip din luna noiembrie a comentatorului politic conservator Ben Shapiro fiind vizualizat de peste 300.000 de ori pe Facebook.Teoria Marii Resetări a fost îmbrățișată și de televiziuni de dreapta ca Newsmax și One America News.„Acum avem acest efort care este numit Marea Resetare”, a declarat prezentatoarea Newsmax Michelle Malkin în timpul emisiunii sale din 21 noiembrie.„Și fiecare aspect al modului în care ne trăim viața, cum ne închinăm sau dacă avem voie să o facem, cum să ne creștem copiii, cum li se va permite accesul la educație, este transformat pe baza a nimic care să fie susținut de știință reală”, a adăugat acesta.Concentrându-se pe o cabală internațională care urmărește să implementeze o agendă liberală meschină, Marea Resetare seamănă cu o conspirație infamă din timpul președinției lui Barack Obama potrivit căreia ONU va impune un plan sinistru numit „Agenda 21”.Marea Resetare folosește multe din aceleași sperietori utilizate și de Agenda 21, la acestea adăugându-se acum unele legate de vaccin și pandemia de COVID-19.James Delingpole, un editorialist la site-ul Breitbart și unul din promotorii majori ai conspirației Marii Resetări, a criticat inclusiv faptul că producătorii emisiunii Sesame Street au înregistrat un videoclip în care Grover și Elmo promovează vaccinurile și îndeamnă să urmeze regulile sanitare.„Unii dintre noi suntem suficient de în vârstă pentru a ne aminti de o perioadă în care acest tip de propagandă fățișă venea doar din partea țărilor din spatele Cortinei de Fier”, a scris Delingpole.Iar acum adepții teoriei afirmă că sloganul „Build Back Better” al lui Biden este de fapt un paravan pentru Marea Resetare dar că acesta ar fi la rândul său oricum doar o marionetă pentru personaje ca Klaus Schwab, fondatorul FEM.