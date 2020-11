VIDEO Franța: Bărbat de culoare, bătut de polițiști cu pumnii, picioarele și bastoanele pentru că nu purta mască și s-a opus arestării

În plină dezbatere privind controversatul proiect legislativ "Securitate globală", care reprimă difuzarea de imagini cu intervențiile poliției, ministrul de Interne Gérald Darmanin a anunțat că va cere "revocarea" agenților anchetați în aceste violențe care au fost difuzate pe rețelele sociale.Imaginile publicate de site-ul Loopsider arată un bărbat numit "Michel" care a fost lovit în mod repetat de polițiști, sâmbătă, la intrarea într-un studio de muzică din Paris.Filmarea integrală, pe loopsider.com "Mi s-a spus negru murdar de mai mult ori, în timp ce eram lovit cu pumnii", a acuzat victima, Michel Zecler, care a depus o plângere la sediul parizian al Inspecției generale a poliției naționale (IGPN)."Oamenii care ar fi trebuit să mă apere m-au bătut (...), nu am făcut nimic ca să merit asta", a continuat el în fața presei. "Vreau doar ca aceste trei persoane să fie pedepsite de lege".Inițial au fost suspendați trei agenți. Ulterior, un al patrulea, care a venit ca întăriri și este suspectat că a aruncat o grenadă lacrimogenă în acestu studio de muzică, a fost și el suspendat.Darmanin, care va fi audiat luni de Comisia pentru Legi a Adunării Naționale, a afirmat la televiziunea publică că acești polițiști au "pătat uniforma Republicii".Ministrul Justiției, Eric Dupond-Moretti, s-a declarat "scandalizat de aceste imagini". Recunoscând că, dacă scena nu ar fi fost filmată, "nu am fi știut" despre această afacere, acesta a precizat: "Trebuia filmat".Șeful opoziției de stânga Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, crede că imaginile reprezintă "dovada teribilă a caracterului vital al dreptului de a filma acțiunile poliției".Acesta se referea la articolul 24 al proiectului legislativ "Securitate globală", care penalizează publicarea rău intenționată a imaginilor cu intervenția forțelor de ordine.Proiectul, care a fost adoptat marți de Adunarea Națională și urmează să fie examinat de Senat, a creat în ultimele zile dispute aprinse și antagoniste.Susținut de sindicatele polițiștilor, de dreapta și de extrema dreaptă, articolul 24 prevede un an de închisoare și amendă de 45.000 de euro pentru difuzarea de "imagini cu fața sau oricare alt element de identificare" a forțelor de ordine aflate în intervenție, atunci când "aduce atingere" "integrității fizice sau psihice" a acestora.Stânga acuză o "afectare disproporționată" a libertății de a informa și semnul unei derive autoritare a președinției lui Emmanuel Macron.Premierul Jean Castex a anunțat joi seara crearea unei "comisii independente însărcinată cu propunerea unei noi forme" a articolului.Potrivit procesului verbal consultat de AFP, cei trei polițiști au intervenit sâmbătă în încercarea de a-l aresta pe Zecler pentru faptul că nu purta mască. "În timp ce încercam să-l reținem, ne-a târât cu forța în clădire", au scris ei.Imaginile camerelor de supraveghere îi arată pe cei trei agenți intrând în studio unde îl lovesc pe suspect cu pumnii, picioarele și bastoanele.Potrivit acelorași imagini, producătorul a încercat să reziste la arestare și să-și apere fața și corpul. Scena durează cinci minute. Alertați de zgomote, de la subsolul clădirii au urcat mai multe persoane, moment în care polițiștii au părăsit studioul.Polițiștii au încercat ulterior să forțeze ușa studioului și au aruncat în interior o grenadă lacrimogenă.Inițial, bărbatul a fost reținut în cadrul unei anchete privind "violențe” împotriva forțelor de ordine și "rebeliune".Dar parchetul din Paris a clasat ancheta și a deschis o alta, privind violențe efectuate de polițiști și fals în înscrisuri publice."Dacă nu am fi văzut imaginile, clientul meu ar fi putut fi în prezent în închisoare", a afirmat avocata acestuia, Hafida El Ali.Bărbatul a primit concediu medical pentru șase zile.Acest scandal intervine la trei zile după evacuarea brutală, luni seara, a unei tabere de imigranți dintr-o piață din centrul Parisului.Emmanuel Macron a fost "foarte șocat" de aceste imagini, a afirmat vineri Palatul Elysée.Pânp în prezent, președintele Macron nu s-a exprimat nici asupra imaginilor privind evacuarea taberei de imigranți și nici asupra articolului 24 din legea "Securității globale".Un politician din cadrul majorității a afirmat că președintele nu și-a exprimat opinia asupra proiectului de lege în numele separării puterilor în stat.