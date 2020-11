Cel mai mare producător mondial de mănuşi de cauciuc avertizează că vor apărea întârzieri în livrările sale

Top Glove a precizat că a suspendat temporar producţia la 16 uzine din Klang, un oraş la marginea capitalei Kuala Lumpur, începând din data de 16 noiembrie pentru a putea testa toţi angajaţii de aici, iar restul de 12 facilităţi de producţie din aceeaşi zonă lucrează la o capacitate redusă.Luni, Guvernul de la Kuala Lumpur a ordonat ca cele 28 de uzine ale Top Glove din zona Klang să fie închise în etape pentru a permite muncitorilor să fie supuşi procedurilor de testare şi perioadei obligatorie de carantină, după ce 2.453 din angajaţii Top Glove au fost depistaţi pozitiv cu Covid-19.Top Glove produce aproximativ 90 de miliarde de mănuşi de cauciuc pe an, adică un sfert din oferta mondială, şi exportă în 195 de ţări. Profiturile companiei au crescut semnificativ pe fondul cererii susţinute pentru produsele sale în perioada pandemiei."Ne aşteptăm la întârzieri pentru unele livrări, de aproximativ două până la patru săptămâni, precum şi la perioade de timp mai mari de timp pentru procesare noilor comenzi, impactul preconizat asupra vânzărilor anuale pentru anul financiar 2021 fiind de 3%. Pentru a reduce impactul asupra clienţilor noştri, am decis să alocăm comenzi spre uzinele care nu sunt afectate şi să reprogramăm livrările acolo unde este posibil", a informat Top Glove într-un comunicat de presă.În total, Top Glove are aproximativ 21.000 de angajaţi şi gestionează 47 de uzine în Malaezia, Thailanda, China şi Vietnam, dintre care 36 de uzine produc mănuşi de cauciuc. Pieţele sale principale sunt Europa şi America de Nord.