Ce se va alege de zidul lui Trump? Biden a numit un hispanic cu origini românești în fruntea Departamentului de Securitate Internă

„Loc de refugiu”

Mayorkas va fi primul hispanic și primul imigrant care va conduce Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), dacă va fi confirmat de Senat.Acesta a fost cel mai înalt oficial american cu origini cubaneze din administrația Obama, fiind adjunct al secretarului DHS de atunci, Jeh Johnson. Anterior Mayorkas a fost director al Serviciului de Imigrare și Naturalizare al SUA din cadrul DHS.Dacă va fi confirmat, Mayorkas va prelua conducerea uneia din cele mai mari agenții guvernamentale americane.DHS a fost fondată imediat după atacul terorist de la 11 septembrie 2011, în subordinea sa fiind transferate și alte departamente guvernamentale precum cele responsabile de imigrație și securitatea frontierelor.Administrația Trump a modificat radical sistemul de imigrație al SUA, președintele republican semnând peste 400 de ordine executive legate de acesta.Printre măsurile controversate implementate se numără separarea copiilor de părinții lor la punctele de trecere ale frontierei, respingerea solicitanților de azil și restricționarea intrării în SUA a călătorilor proveniți din țări musulmane.Vor exista presiuni imediate asupra administrației Biden de a lua măsuri rapide și ca președintele ales democrat să-și respecte promisiunile făcute în timpul campaniei de a pune capăt interdicțiilor de călătorie și a proteja imigranții tineri cunoscuți drept „visători” (dreamers).Mayorkas, care a împlinit 61 de ani marți, s-a născut în Havana dar familia sa a fugit în Statele Unite când acesta avea doar un an. Tatăl său s-a născut în Cuba având rădăcini sefarde iar mama evreică din România care a fugit de Holocaust.Noul secretar DHS a afirmat că trecutul familiei sale i-a modelat mereu identitatea.„Când am fost foarte tânăr, Statele Unite mi-au oferit mie și familiei mele un loc de refugiu”, a scris acesta luni pe Twitter.„Acum am fost nominalizat să fiu Secretar DHS și supervizez protejarea tuturor americanilor și a celor care fug de persecuție în căutarea unei vieți mai bune pentru ei și cei pe care îi iubesc”, a adăugat acesta.Nominalizarea sa a fost salutată și de cercuri conservatoare, Al Cardenas - fostul președinte al filialei din Florida a Partidului Republican și al Uniunii Conservatorilor Americani, notând pe Twitter că:„Aceasta este. Schimbarea de care aveam nevoie, aleluia”.Alegerea lui Mayorkas a fost salutată și de mai multe grupuri pentru drepturile imigranților, în pofida numărului record de deportări efectuate în timpul administrației Obama.Mayorkas a devenit secretar adjunct al DHS în 2013, după ce Obama și-a revizuit politica privind deportările și a autorizat așa-numita lege DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) care permite imigranților tineri care au ajuns ilegal în țară să muncească și studieze legal în SUA fără să se teamă că vor fi deportați.Mayorkas a fost director al Serviciului de Imigrare și Naturalizare și a avut un rol major în redactarea DACA.Administrația Trump a încercat să anuleze DACA dar a fost împiedicată în instanță.În jur de 800.00 de tineri adulți se află în program dar se crede că mult mai mulți se califică pentru acesta.Grupurile hispanice l-au presat pe Biden să nominalizeze hispanici în câteva poziții din cabinetul său pentru a reflecta dimensiunea comunității lor în statele Unite.Biden a obținut 66% din voturile exprimate de hispanici la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie în timp ce Donald Trump a câștigat 32% din acestea.