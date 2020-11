Cum au schimbat patronii americani direcția de la Trump la Biden / „Rezultatul este acum evident”

Cu două luni înainte de depunerea jurământului de către Joe Biden, cercurile de afaceri îl presează deja să împingă Congresul să adopte un nou plan de susținere a economiei, care a fost puternică lovită de pandemia de coronavirus.„Următoarele două luni sunt esențiale în gestionarea de către țara noastră a două crize împletite: controlul răspândirii Covid-19 și reconstrucția economiei americane”, susține federația producătorilor."Nu există timp de pierdut și nici spațiu pentru erori", a adăugat organizația într-o declarație prin care a cerut administrației Trump să coopereze cu echipa de tranziție a lui Joe Biden.Casa Albă a refuzat până acum să recunoască victoria lui Biden, amânând o predare lină, care reprezintă adesea tradiția din Statele Unite.Mai mulți mari patroni sau federații profesionale, precum directorul general al companiei United Airlines, Scott Kirby, sau Camera de Comerț Americană, l-au felicitat pe viitorul președinte american pe 7 noiembrie, când a fost declarat câștigător de majoritatea mass-media importantă.Doug McMillon, șeful supermarketurilor Walmart, a profitat de publicarea rezultatelor grupului pe 17 noiembrie pentru a se asigura că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu administrația (Biden) și ambele camere ale Congresului pentru a ridica țara”.Donald Trump, care se mândrește întotdeauna cu prieteniile sale cu marii patroni, în special cu cele mai influente voci de pe Wall Street, a fost lăsat deoparte de aceștia, inclusiv de Steve Schwarzman, cofondatorul companiei de investiții Blackstone.Miliardarul, un susținător ferm și consilier neoficial al președintelui, a declarat luni că a sosit momentul ”să recunoaștem înfrângerea”.„Rezultatul este acum evident”, a comentat el într-un mesaj trimis AFP."L-am sprijinit pe președintele Trump și politica sa solidă economică", a spus el. Dar „la fel ca mulți din mediul de afaceri, sunt gata să-l ajut pe președintele ales Biden și echipa sa, care se confruntă acum cu provocarea de a reconstrui economia după Covid”, a adăugat Schwarzman.În timp ce Donald Trump nu a recunoscut că a pierdut și că serviciile sale încă nu permit echipei lui Joe Biden să primească informații clasificate și să vorbească cu diferiții oficiali ai ministerelor, șeful băncii JPMorgan Chase a cerut o „tranziție pașnică”.„Fie că vă place sau nu rezultatul alegerilor, trebuie să susțineți democrația, deoarece se bazează pe un sistem de credință și încredere”, a spus Jamie Dimon la o conferință organizată de The New York Times săptămâna trecută.Unele organizații, care reprezintă sectoare zguduite de pandemie, cum ar fi restaurantele sau hotelurile, pledează deja pentru viitoarea echipă să coopereze cu Congresul.În ciuda negocierilor de câteva luni, aleșii democrați și republicanii din Senat și Camera Reprezentanților încă nu au ajuns la un compromis cu privire la un nou plan de redresare și se învinovățesc în mod regulat pentru eșec.Alți patroni își avansează deja pionii pe probleme specifice, cum ar fi CEO-ul Intel, Bob Swan, care a trimis o scrisoare președintelui ales luni."2020 a fost un an deosebit de destabilizator pentru poporul american. Știm că te străduiești să aduci națiunea noastră împreună pentru a depăși provocările pe care le pune Covid-19, problemele rasiale, o problemă în creștere a competențelor și o concurență crescândă la nivel mondial." , a scris acesta.Dar, adaugă dl Swan, administrația trebuie să se concentreze și pe probleme precum investiții în noi tehnologii, infrastructură digitală și educație științifică.Șeful Camerei de Comerț Americane, Tom Donohue, la rândul său, a cerut ca tranziția să nu mai fie întârziată."Președintele ales Biden și echipa din jurul său au o bogată experiență executivă care ar trebui să-i pună în funcțiune rapid", a spus el.