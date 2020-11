SUA: Cum plănuiește Trump să-și plătească datoriile de 400 de milioane de dolari

În public Trump continuă să acuze fraudarea alegerilor în pofida faptului că echipa sa de campanie nu a reușit să prezinte dovezi concludente în acest sens și insistă că el este adevătorul câștigător al alegerilor deși democratul Joe Biden a fost prognozat drept învingător în urmă cu mai bine de două săptămâni.Președintele a încercat chiar să pună presiuni asupra unor oficiali republicani pentru a amâna certificarea rezultatului votului într-o tentativă de a submina rezultatul alegerilor.Însă în conversațiile private avute cu principalii săi consilieri Trump pare să fi recunoscut că va părăsi Biroul Oval în luna ianuarie și își planifică următoarele mutări.Surse apropiate de subiect au declarat pentru The Washington Post că Trump „dorește să rămână o forță omniprezentă în politică și media” după ce va părăsi funcția și să-și cimenteze rolul de broker de putere în cadrul Partidului Republican.Printre ideile vehiculate de Trump se numără o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, într-o tentantivă de posibilă revanșă față de Joe Biden.Însă sursele The Post afirmă că președintele republican este mai preocupat momentan de situația sa financiară, acesta având datorii în valoare de 400 de milioane de dolari din care o parte urmează să devină scadente în următorii doi ani.„Trump a început să exploreze moduri de a face bani pentru relativ puțină muncă, ca de exemplu oferirea de discursuri plătite pentru corporații sau vânzarea de bilete la mitinguri”, relatează The Post.„De asemenea ar putea încerca să scrie o carte despre perioada în care a fost președinte în care să pentru a regla anumite conturi și să apară la televizor, plătit sau nu”.Trump vorbește de asemenea despre răzbunare, în special împotriva Fox News, rețeaua TV conservatoare care în mare parte i-a lăudat administrația dar despre care Trump consideră că l-a trădat.Sursele The Post au declarat însă că este puțin probabil ca Trump să încerce să își lanseze propriul imperiu media, cum au sugerat unele informații anterioare , din cauza nesiguranței privind succesul acestuia.