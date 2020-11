FOTO VIDEO Serbia: Mii de credincioşi au venit la catafalcul patriarhului Irineu, în pofida pandemiei

Patriarhul a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 4 noiembrie, după ce participase cu trei zile înainte la funeraliile mitropolitului Amfilohie, cel mai înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, decedat şi el din cauza COVID-19. Starea de sănătate a lui Irineu s-a agravat în cursul dimineţii de joi, când a fost intubat, iar vineri a survenit decesul.

Ignorând riscul de a se infecta cu noul coronavirus prin atingerea suprafeţelor, unii dintre cei veniţi sâmbătă la catedrala Sf. Sava - unde este depus sicriul până la funeraliile care vor avea loc duminică - au rămas fideli tradiţiei sărutând sicriul cu trupul neînsufleţit al patriarhului acoperit de sticlă. Totuşi, majoritatea au respectat regulile, purtând mască în biserică şi trecând solemn pe lângă catafalc.

La fel ca multe alte state europene, Serbia se confruntă cu o creştere semnificativă a numărului cazurilor de COVID-19, înregistrând până vineri peste 104.000 de infectări, dintre care 1.110 decese.

Epidemiologul sârb Predrag Kon, membru al comitetului naţional însărcinat cu combaterea pandemiei, a avertizat că funeraliile patriarhului Irineu reprezintă ''un mare risc''. ''Această adunare este inacceptabilă... Dar este ceva ce nimeni nu poate interzice'', a mai remarcat acesta.

Irineu a devenit al 45-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe în 2010. Aceasta păstoreşte peste circa 12 milioane de credincioşi, mai ales din Serbia, Muntenegru şi Bosnia, având dieceze şi în SUA, Australia şi Europa Occidentală.

Irineu s-a opus categoric independenţei Kosovo, fosta provincia sârbă locuită majoritar de albanezi, considerată leagănul medieval al creştinătăţii ortodoxe sârbe şi unde se află unele din cele mai importante mănăstiri ale acestei Biserici.

Patriarhul a afirmat că Serbia ar trebui să adere la Uniunea Europeană 'dacă UE respectă identitatea, cultura şi religia sârbe'.

