VIDEO Proteste în Franța / Jurnaliștii au ieșit în stradă după ce Parlamentul a adoptat un articol de lege controversat care limitează difuzarea de imagini ale poliţiştilor

Mii de oameni au protestat la Paris sâmbătă împotriva unui articol de lege care incriminează difuzarea de imagini ale poliţiştilor în timpul intervenţiilor atunci când ele aduc ''atingere'' integrităţii lor ''fizice sau psihice'', relatează Reuters și AFP.

\uD83D\uDD34 French journalists and human rights organisations are protesting against a law that would restrict publishing images of police officers on duty.

Read more on https://t.co/3LewdCZLtQ #PPLSecuriteGlobale https://t.co/KWUosDFMVL