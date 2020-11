VIDEO Conferință de presă bizară a lui Rudy Giuliani: Vărul Vinny, Soros, Hugo Chavez și o vopsea de păr proastă

Rudy Giuliani references a courtroom scene from the timely 1992 film "My Cousin Vinny." pic.twitter.com/tBis5HDf6k — The Recount (@therecount) November 19, 2020

În 7 noiembrie, ziua în care Joe Biden a fost prognozat câștigător al alegerilor prezidențiale, Giuliani se adresa presei din parcarea unei firme de peisagistică aflată între un sex shop și un crematoriu după o confuzie între numele acesteia și cea a unui hotel local.Timp de două săptămâni, perioadă în care echipa de campanie a lui Donald Trump a continuat să susțină fără dovezi că alegerile au fost furate, America s-a întrebat dacă Rudy Giuliani, fost primar al New York-ului, se poate autodepăși.Joi a avut o tentativă al naibii de bună.La o zi după ce acuzațiile sale de fraudare masivă a alegerilor au fost respinse de o instanță din Pennsylvania, Giuliani a susținut o altă conferință de presă, de data aceasta în împrejurimi ceva mai salubre, la sediul Comitetului Național Republican din Washington D.C..Dar lucrurile nu au mers bine.La început a încercat să recite o scenă din „My cousin Vinny”, comedia de Oscar din 1992, pentru a ilustra faptul că observatorilor republicani nu le-ar fi fost permis accesul suficient de aproape de numărarea voturilor în Philadelphia, cel mai mare oraș din Pennsylvania, unul din statele cheie pierdute de Donald Trump.„Ați văzut toți My Cousin Vinny? Știți filmul? E unul din filmele mele preferate fiindcă el (Vinny) vine din Brooklyn”, a declarat Giuliani, el fiind la rândul său din Brooklyn.Acesta a încercat să relateze pe scurt o scenă cheie din film în care Vinny (un avocat jucat de Joe Pesci) reușește să discrediteze un martor cheie al acuzării dovedind că nu a putut vedea bine scena crimei.„Iar când doamna drăguță a zis că a văzut (...)”, a relatat Giuliani trecând la imitarea unui accent foarte aproximativ al lui Joe Pesci, „iar apoi el îi zice 'Câte degete...Câte degete am ridicat?' Iar ea zice trei, a fost prea departe să vadă că erau doar două”, a continuat acesta.„Acești oameni (observatorii republicani) au fost mai departe (de urnele de vot) decât vărul Vinny de martor. N-au putut vedea nimic”, a adăugat Giuliani, făcând o paralelă între film și problemele cu care s-ar fi confruntat observatorii din Philadelphia.Până acum, previzibil de suprarealist. Dar lucrurile au devenit mai lipicioase.Șiroaie de ceea ce părea a fi vopsea de păr neagră au început să îi curgă în jos pe față. Internetul a observat bineînțeles și a început să îl ridiculizeze cu glume și meme-uri.Apoi, persoane necunoscute din campania lui Trump se fac auzite brusc pe înregistrarea sonoră a conferinței de presă, întrebând „Ne pot auzi în timpul difuzării?” și discutând despre cum „părul lui Rudy îi curge pe față”.În cele din urmă transmisia a fost oprită. Însă Giuliani este un soldat adevărat al lui Trump. După ce s-a șters pe față a ridicat tonul la reporterii prezenți în cameră.„Nu știu de ce aveți nevoie să vă treziți, să vă faceți meseria și să informați poporul american despre lucrurile pe care au nevoie să le știe, indiferent dacă vă plac sau nu”, a declarat acesta.„Este real! Nu sunt invenții! Nimeni de aici nu este prins în fantezii”, a ținut să sublinieze Giuliani.După ce acesta a făcut un pas înapoi pentru a se șterge încă odată pe cap, avocata Sidney Powell a preluat ofensiva.Aceasta a susținut că a fost identificată „influențarea masivă de către bani comuniști veniți din Venezuela, Cuba și probabil China a alegerilor noastre de aici din Statele Unite”.„Ar trebui să fiți mai uluiți de faptul că voturile noastre sunt numărate în Germania și Spania de către companii deținute de persoane afiliate lui Chavez și Maduro”, a punctat și Giuliani. Hugo Chavez este mort de mai bine de 7 ani.Compania la care făcea referire Giuliani se numește Smartmatic, fiind fondată în 2000 în Florida de 2 bărbați născuți în Venezuela. Directorul Smartmatic, Mark Balloch-Brown, face parte din Fundația pentru o Societate Deschisă finanțată de miliardarul George Soros.Giuliani a afirmat despre Balloch-Brown că „este un asociat apropiat și partener de afaceri al lui George Soros, cel mai mare donator al Partidului Democrat, cel mai mare donator al Antifa, cel mai mare donator al Black Lives Matter”.„Dumnezeule. Ce trebuie să facem pentru a vă determina să le oferiți oamenilor noștri adevărul?”, a întrebat avocatul lui Trump.