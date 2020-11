Zona euro este probabil într-o nouă recesiune - sondaj Reuters

Zona euro se îndreaptă către prima sa recesiune sub formă de W din aproape un deceniu, relevă un sondaj Reuters realizat în rândul economiştilor, iar redresarea de anul viitor va fi mai modestă în pofida aşteptărilor privind stimulente monetare suplimentare de 500 miliarde de euro, transmite Mediafax.





În cazul celei mai mari economii a regiunii, cea germană, banca centrală germană avertiza recent că aceasta ar putea stagna sau chiar scădea în ultimul trimestru în urma noilor restricţii introduse pentru stăvilirea celui de-al doilea val al pandemiei. Cancelarul german Angela Merkel s-a arătat însă încrezătoare că redresarea economiei germane va accelera odată ce virusul va fi readus sub control.





A doua economie ca mărime din regiune este la rândul său sub presiune din cauza noilor restricţii, institutul de statistică al ţării, Insee, anunţând că a decis revizuirea în jos a estimărilor sale privind creşterea pe ultimul trimestru al acestui an, potrivit La Tribune. PIB-ul francez s-ar putea astfel contracta cu 4,5% după un scenariu mediu. Iar pe întregul an 2020, economia franceză ar urma să scadă cu 9%-10%.





În condiţiile în care cea mai mare parte a Europei se confruntă cu o reluare în forţă a creşterii îmbolnăvirilor, economiştii participanţi la sondajul Reuters care anticipaseră luna trecută că procesul de redresare economică va continua se aşteaptă acum ca economia zonei euro să se contracte cu 2,5% în acest trimestru după ce a înregistrat o creştere record de 12,6% în T3.





Este o revizuire dramatică faţă de aşteptările privind o creştere trimestrială de 3,1% lansate nu mai târziu de iulie. În sondajul de luna trecută, estimarea privea o creştere de 2,1%.





„În contextul în care riscurile continuă să se materializeze, iar situaţia sanitară se agravează, pare acum evident că redresarea înregistrată de economia zonei euro din mai s-a încheiat“, arată Angel Talavera, de la Oxford Economics.





„Economia zonei euro va suferi o recesiune în W în T4. Este o scădere relativ modestă raportat la declinurile din prima jumătate a anului. Totuşi, nesiguranţa legată de aceste estimări se menţine incredibil de ridicată“.





La apogeul primului val al pandemiei, doar trei economişti anticipaseră o recesiune în W. Economia este aşteptată să avanseze cu 0,8% în primul trimestru al anului viitor, uşor sub estimarea anterioară de 1,0%.





Aceasta se va contracta cu 7,4% în acest an, sub nivelul de â8,0% previzionat în octombrie, dar totuşi de departe cea mai dramatică scădere din istorie.





Creşterea pe 2021 este aşteptată la 5,0%, cea mai slabă aşteptare medie de la un sondaj din mai.





În ultimul sondaj Reuters, economiştii au arătat că se aşteaptă ca BCE să-şi suplimenteze achiziţiile de obligaţiuni cu 500 mld. de euro la şedinţa din decembrie, prelungindu-şi programul cu 6 luni până în decembrie 2021.





Mare parte din sondaj a fost realizat înainte de anunţul privitor la rata de eficienţă de 94,5% a vaccinului Moderna.





În estul Europei, Polonia, cea mai mare economie a regiunii, are şanse de a reveni la nivelurile de dinaintea pandemiei până la sfârşitul anului viitor, a anunţat şeful fondului de dezvoltare de stat, Pawel Borys, potrivit The First News.