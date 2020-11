Ca în filmul ”The Double”: Cum a spionat un veteran al ”Beretelor Verzi” pentru Moscova

Un fost membru al „Beretelor Verzi”, o unitate de elită a forțelor speciale americane, a pledat vinovat miercuri de spionaj în numele Rusiei, a informat Departamentul de Justiție al SUA, potrivit AFP.





Peter Rafael Dzibinski Debbins, un fost căpitan al Forțelor Speciale ale Statelor Unite, a fost arestat în 21 august pentru spionaj , americanul fiind acuzat de colaborare cu Direcția Principală de Informații (GRU), serviciul de informații militare al Rusiei.

În filmul "The double" (Netflix), crima misterioasă a unui senator american purtând marca distinctivă a legendarului asasin sovietic Cassius, îl forțează pe Ben Shepherdson (Richard Gere), un agent CIA retras din activitate, să facă echipă cu agentul începător FBI, Ben Geary (Topher Grace), pentru a rezolva această crimă.​ În filmul "The double" (Netflix), crima misterioasă a unui senator american purtând marca distinctivă a legendarului asasin sovietic Cassius, îl forțează pe Ben Shepherdson (Richard Gere), un agent CIA retras din activitate, să facă echipă cu agentul începător FBI, Ben Geary (Topher Grace), pentru a rezolva această crimă.​

Ultimul său contact cu Rusia menționat în rechizitoriu datează din 2011.





Referință:





Poveste cu spioni demnă de Hollywood



Povestea lui Debbins pare desprinsă direct dintr-un film de la Hollywood, legăturile sale cu rușii începând cu mama sa care a fost un cetățean naturalizat al Statelor Unite după ce a emigrat din Uniunea Sovietică.



În 1994, când avea doar 19 ani, Peter Debbins era un student al Universității Minnesota și a călătorit pentru prima dată în Rusia. Într-o vizită ulterioară din 1996-1997 ca parte a unui program de studii din Celeabinsk, acesta a fost abordat de serviciile de informații ale Rusiei care au început să îi evalueze și testeze potențialul de agent secret.



Recrutarea și antrenarea lui Debbins au început în mod oficial în luna octombrie din 1997, colaborarea sa cu rușii continuând în perioada în care acesta a fost membru al forțelor armate americane, între 2005 și 2010 raportând unei companii-paravan a GRU, Eastern Marketing Solutions.



Cercetările inițiale au descoperit că Debbins a făcut parte din comunitatea de informații și apărare din Statele Unite, Regatul Unit și NATO, acesta fiind angajat de mai mulți contractori din domeniul apărării.



Ceea ce face cazul lui Debbins și mai notabil este statutul său din comunitățile respective precum și analizele, rapoartele și prezentările făcute de acesta în domeniile apărării și informațiilor. Toate acestea trebuie acum revizuite după ce a fost descoperită colaborarea sa cu GRU.





Eforturile rușilor de a-l recruta pe Peter Debbins



Fiecare poveste are un început iar cazul de spionaj al lui Debbins nu face excepție. GRU l-a abordat pe bărbat în Celeabinsk și l-a întrebat dacă este dispus să aibă o întâlnire cu agenți de întâlnire ruși. A fost de acord fără să fie exercitate presiuni asupra sa.



Debbins a declarat că este „un fiu al Rusiei” și că aceasta, a treia sa vizită în Rusia, a fost, ca anterioarele două, cu scopul de a afla mai multe despre locul de naștere al mamei sale, acesta descriindu-se drept pro-Rusia și anti-SUA.



Acesta a precizat că are și o iubită rusă și a continuat prin a le relata agenților secreți ruși apartenența sa la programul de antrenare a ofițerilor militari din Statele Unite, notând că va deveni un ofițer al armatei americane după absolvirea cursului.



Neștiind ce tip de activ ar putea deveni Debbins dar văzând potențialul său, GRU i-a dat o sarcină simplă pentru a vedea disponibilitatea sa de a urma ordinele și păstra discreția. Acestuia i s-a spus să nu vorbească despre întâlnirile sale cu GRU cu iubita rusă și i-a fost dată o poveste de acoperire plauzibilă pentru a explica absențele sale din timpul întâlnirilor cu agenții de informații ruși.



Aceștia i-au cerut lui Debbins să meargă la o biserică catolică din Celeabinsk și să obțină numele a patru călugărițe de la biserică Americanul a completat sarcina dar ofițerii GRU, îngrijorați de pericolul serviciilor de contrainformații ale SUA, i-au cerut lui Debbins să nu menționeze oficialilor militari americani legăturile pe care le are familia sa cu Rusia sau vizitele sale în țară.



Debbins a pretins că a fost discret asupra subiectului iar agenții ruși se bazau pe faptul că tatăl iubitei sale era un membru al forțelor militare ruse și ar fi informat superiorii dacă acesta ar fi vorbit despre întâlnirile sale cu GRU.



Iar Debbins nu a raportat abordarea sa de către agenții GRU serviciilor de informații americane după ce a plecat din Celeabinsk. Rușii și-au dat seama că au un potențial agent în persoana sa. Aceștia au avut foarte puține de riscat oricum.



Dacă Debbins ar fi raportat întâlnirea sa cu GRU, Statele Unite ar fi putut în cel mai rău caz să acuze Rusia de hărțuirea unui student american, lucru care ar fi putut fi foarte ușor de bagatelizat de către ruși. Însă Debbins le-a făcut viața ușoară, păstrând secrete întâlnirile sale cu agenții de informații ai Rusiei.





Consolidarea colaborării și spionajul



Faptul că nu a informat autoritățile SUA asupra abordării sale de către agenția de informații a unei puteri străine arată mentalitatea unui individ care a acceptat tacit să se întâlnească din nou cu ofițerii secreți ruși în cazul în care se va întoarce în Rusia, lucru pe care era clar că îl va face ținând cont că era îndrăgostit de prietena sa din Celeabinsk, potrivit procurorilor americani.



GRU l-a prins pe american exact unde își dorea și n-a avut de așteptat mult în speranța că va putea să îl atragă în barca serviciilor de informații ruse. Debbins a absolvit cursurile Universității Minnesota în septembrie 1997 și a intrat în armata Statelor Unite în iulie 1998.



Rechizitoriul procurorilor americani susține că „între septembrie 1997 și iulie 1998 Debbins a locuit și lucra în Rusia. În timpul celor 10 luni acesta s-a căsătorit cu iubita sa din Celeabinsk iar GRU a oficializat relația clandestină pe care o aveau cu activul lor în ascensiune Peter Debbins”.



„Debbins a profitat de rolul său în forțele armate și a trădat încrederea care i-a fost acordată de către ceilalți colegi în beneficiul unuia din cei mai importanți inamici ai noștri”, a notat și raportul FBI-ului despre caz.







Ca în filmul The Double







În "The double", crima misterioasă a unui senator american purtând marca distinctivă a legendarului asasin sovietic Cassius, îl forțează pe Ben Shepherdson (Richard Gere), un agent CIA retras din activitate, să facă echipă cu agentul începător FBI, Ben Geary (Topher Grace), pentru a rezolva această crimă. Petrecându-și cariera vânându-l pe Cassius, Shepherdson este convins că acesta este mort, dar este împins ca să ia acest caz de fostul său șef, Tom Highland (Martin Sheen).…













Peter Rafael Dzibinski Debbins, în vârstă de 45 de an așteaptat să-și audă sentința pe 26 februarie 2021 și poate suferi o condamnare la închisoare pe viață."Domnul Debbins a recunoscut astăzi că a trădat încrederea acestei țări prin transmiterea informațiilor sensibile de securitate națională către ruși", a scris John Demers, ministru adjunct al Justiției, responsabil cu problemele securității naționale, într-un comunicat de presă.Potrivit justiției americane, Debbins, născut în Statele Unite din mamă rusă, a fost abordat de Moscova în 1996, chiar înainte de a intra în armată."În 1997, domnului Debbins i s-a dat un nume de cod de către agenții serviciilor de informații rusești și a semnat un document care atestă că vrea să slujească Rusia", potrivit ministerului justiției.Mai târziu, domnul Debbins a fost încurajat de serviciile de informații ruse să se alăture forțelor speciale unde a obținut gradul de căpitan.Potrivit justiției americane, fostul ofițer al forțelor speciale a fost vinovat de furnizarea Rusiei de informații confidențiale.„Domnul Debbins a furnizat, de asemenea, agenților de informații ruși numele unui număr de foști colegi de echipă ale Forțelor Speciale, precum și informații despre aceștia, astfel încât agenții (ruși, nota editorului) să poată alege dacă se apropie sau nu de acești coechipieri pentru a stabili dacă sunt gata să coopereze cu serviciile secrete rusești."Potrivit rechizitoriului, fosta „Beretă verde” a fost staționat în Germania, apoi în Azerbaidjan, cu autorizație de securitate la nivel înalt.