Liderul laburist Jeremy Corbyn a fost reprimit în partid

"Sunt încântat că am fost reintegrat în Partidul Laburist", a declarat Jeremy Corbyn pe Twitter, solicitând partidului să "se unească acum pentru a se opune şi a învinge guvernul conservator profund nociv". Zguduit ani de zile de incidente repetate şi o serie de demisii, Partidul Laburist a făcut obiectul unei anchete a unui organism independent, care a prezentat la sfârşitul lunii octombrie concluzii privind eşecuri "de neiertat" rezultate din "lipsa de disponibilitate de a aborda antisemitismul".Politicianul foarte de stânga Jeremy Corbyn, în vârstă de 71 de ani, a fost suspendat pentru că a pus la îndoială o parte din aceste concluzii şi a reproşat criticilor din partid dar şi presei că exagerează antisemitismul existent sub conducerea sa (din 2015 până în 2020).Această decizie a fost anulată de comisia pentru litigii a Comitetului Executiv Naţional (NEC) al Partidului Laburist, organul de conducere al formaţiunii politice.Criticată de oficialii laburişti evrei, această reintegrare a fost, de asemenea, prost primită şi de noul şef al partidului, Keir Starmer. "Ştiu că aceasta este o altă zi dureroasă pentru comunitatea evreiască şi pentru acei membri laburişti care au luptat atât de mult împotriva antisemitismului", a spus el pe Twitter. Starmer şi-a reiterat angajamentul de a face din partid "un loc sigur pentru evrei" şi a solicitat stabilirea unei "proceduri independente de plângeri cât mai curând posibil" anul viitor.Înaintea şedinţei NEC, Jeremy Corbyn a emis o declaraţie prin care şi-a clarificat observaţiile şi a dat asigurări că "îngrijorările cu privire la antisemitism nu sunt 'exagerate'". "Ceea ce am vrut să spun a fost că marea majoritate a membrilor laburişti au fost şi continuă să fie nişte antirasişti angajaţi, care se opun profund antisemitismului", a adăugat el, spunând că regretă "răul pe care l-a cauzat această problemă comunităţii evreieşti".După suspendarea lui Jeremy Corbyn, Keir Starmer a evitat să fie acuzat de faptul că ar urmări să "cureţe" formaţiunea politică de opoziţie şi să o ameninţe cu un 'război civil', în condiţiile în care Jeremy Corbyn, care a continuat să fie deputat, se bucură de o puternică popularitate în bazinul militant al susţinătorilor Partidului Laburist.Starmer a preluat conducerea partidului în aprilie, angajându-se să-l unifice şi să combată antisemitismul.Ancheta realizată de Comitetul pentru egalitate şi drepturile omului (EHRC) a reproşat echipei lui Corbyn că a minimalizat sau a ignorat plângerile laburiştilor evrei după o avalanşă de afirmaţii antisemite online sau în cadrul reuniunilor de partid sau chiar că a intervenit uneori activ în favoarea unor aliaţi strategici.