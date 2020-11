Rachete au fost lansate marți seară în direcția ambasadei Statelor Unite din Bagdad, încălcând un armistițiu decretat de facțiunile pro-iraniene, a declarat pentru AFP o sursă de securitate din Zona Verde, unde se află cancelaria, relatează afp și Reuters.

The launch pad used to shoot rockets toward the U.S Embassy and the Greenzone in #Baghdad pic.twitter.com/oSRMGeZ9BT