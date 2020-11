FOTO ”Drumul oaselor” descoperit pe un drum înghețat din Siberia

Rămășițele, care ar putea fi vechi de un secol, erau îngropate în nisipul care a fost împrăștiat peste un drum local pentru a putea îmbunătăți aderența pe gheață. Până acum, oasele a cel puțin trei oameni au fost descoperite, a spus un oficial din orașul Kirensk pentru televiziunea rusă de stat, adăugând că acestea ar putea data din Războiul Civil.

Fotografii ale rămășițelor înghețate au apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare, unde localnicii s-au contrazis dacă oasele provin de la un cimitir din apropiere sau dintr-o râpă despre care se zvonește că ar fi fost folosită la groapă comună.

”Nisip cu cranii și oase au a fost împrăștiat pe drumurile din Kirensk”, a scris Nikolay Trufanov, un legiuitor local din partea partidului Rusiei Unite într-o postare pe Facebook.

"Ircity. ru". Apparently, the workers had brought the sand from the vicinity of an old cemetery and dug up the bones, as the local MP Nikolai Trufanov wrote on Facebook. pic.twitter.com/XBT9JwpmjY