Primăvara Arabă: Obama vorbește despre alegerile și îndoielile sale / Cum îl sfida Netanyahu

Fostul președinte a spus că a fost „frapat de cât de trist și opresiv era acest loc de segregare de gen, de parcă aș fi intrat într-o lume în care toate culorile ar fi fost îndepărtate”.





Netanyahu avea convingerea că poate rezista oricărei presiuni din partea lui Obama și a democraților



"Și cunoștințele sale minunate despre politica americană și mass-media i-au dat convingerea că ar putea rezista oricărei forme de presiune pe care o președinție democratică ca a mea ar fi încercat să o facă", scrie Obama.





Fostul președinte american Barack Obama revine în memoriile sale publicate marți la gestionarea criticată a primăverii arabe din 2011 și la alegerile sale dificile într-o lume aflată „în mare dezordine”, potrivit AFP.În „O țară promisă” („A Promised Land”), primul volum al memoriilor sale care este publicat simultan în 25 de limbi din întreaga lume, el abordează criticile dure la care a fost supus atunci.Unii au denunțat ipocrizia constând în împingerea spre ieșire a egipteanului Hosni Mubarak, stăpân absolut al Egiptului de 30 de ani, în timp ce erau mult mai discreți cu privire la represiunea în sânge a manifestărilor din Bahrain, unde sunt staționate forțele americane.„Nu am avut o modalitate elegantă de a explica această aparentă inconsecvență, dincolo de recunoașterea faptului că lumea se află într-o mizerie și că în politica externă a trebuit să găsesc constant un echilibru între interesele concurente”, scrie el."Faptul că nu am putut, în toate ocaziile, să plasez drepturile omului mai presus de toate celelalte considerente nu a însemnat că nu ar trebui să încerc să fac ceea ce am putut când am putut"După ce l-a întâlnit pe Mubarak la Cairo în 2009, Barack Obama scrie că a simțit „un sentiment care urma să devină familiar” în interacțiunile sale cu „autocrații în vârstă”.El evocă bărbații cantonați în palatele lor, ale căror interacțiuni ”au fost filtrate de oficialii obsceni care îi înconjurau și care nu puteau distinge între interesele lor personale și cele ale țării lor”.Fostul lider de la Casa Albă (2009-2017) spune că era conștient de asumarea unui risc solicitând public liderului egiptean să cedeze puterea, dar subliniază că, dacă ar fi fost un tânăr egiptean, „probabil” ar fi făcut-o ca parte a demonstranților din stradă."S-ar putea să nu am puterea de a împiedica China sau Rusia să-și reprime disidenții. Dar regimul Mubarak a primit miliarde de dolari de la contribuabilii americani", a spus el.„Acceptarea faptului că beneficiarul acestui ajutor, cineva pe care l-am numit aliat, va folosi o astfel de violență nejustificată împotriva protestatarilor pașnici (...) a fost un pas pe care nu am vrut să îl facem”.În aceeași călătorie, el spune că a păstrat o amintire întunecată a timpului său petrecut în Arabia Saudită, cu separarea strictă între bărbați și femei.Barack Obama pictează, de asemenea, un portret neplăcut al premierului israelian Benjamin Netanyahu, cu care a avut o relație dificilă de notorietate."Viziunea sa despre sine ca principal apărător al poporului evreu ... i-a permis să justifice aproape orice decizie care i-ar permite să păstreze puterea", a scris el.