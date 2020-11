Peru: Parlamentul îl alege pe al treilea preşedinte al ţării într-o săptămână

"Întreaga conducere parlamentară va face tot ce este posibil să restabilească speranţa cetăţenilor, să le arate că pot avea încredere în noi, că suntem responsabili şi că putem lucra împreună", a declarat Sagasti, care urmează a fi inaugurat ca preşedinte marţi.Fostul inginer, care a fost ales pentru prima dată în parlament în acest an, se confruntă cu o sarcină dificilă pentru a-i convinge pe peruani să aibă încredere în parlamentari, în general văzuţi ca fiind corupţi.El a ocupat anterior funcţii la Naţiunile Unite, la Banca Mondială şi Organizaţia Statelor Americane şi a fost printre ostatici când gherila MRTA a ocupat mai multe luni reşedinţa ambasadorului japonez la Lima în decembrie 1996.Vizcarra a fost înlăturat din funcţie lunea trecută printr-un vot de neîncredere al parlamentarilor, după ce a fost acuzat că a primit 2,3 milioane de soli (636.000 de dolari) mită de la o companie de construcţii în perioada în care a fost guvernator al regiunii Moquegua din 2011 până în 2014. El a respins acuzaţiile.El a intrat în dispută cu parlamentul de multe ori în timpul mandatului său, acuzând parlamentarii, dintre care aproximativ jumătate sunt în prezent anchetaţi în legătură cu diferite acuzaţii, că încearcă să-i împiedice campania anticorupţie.Criza politică a lovit Peru într-un moment deosebit de dificil.Ţara are una dintre cele mai mari rate de decese provocate de coronavirus şi economia ei a suferit de asemenea, cu Fondul Monetar Internaţional estimând că Produsul Intern Brut va scădea cu 13,9% în acest an.