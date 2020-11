Pompeo a vorbit cu Macron despre acțiunile „foarte agresive” ale Turciei

Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat că a vorbit luni cu Emmanuel Macron la Paris despre acțiunile „foarte agresive” ale Turciei și despre necesitatea de a-l „convinge” președintele turc Recep Tayyip Erdogan să-și schimbe atitudinea, potrivit AFP.Secretarul de stat de Externe a fost primit de președintele francez în timpul unei „vizite de curtoazie”, potrivit Elysee, într-un context delicat, din moment ce Franța a salutat deja victoria lui Joe Biden în cursa pentru Casa Albă, iar Donald Trump, susținut de Mike Pompeo, încă nu a recunoscut înfrângerea.Apoi a călătorit la Istanbul, unde se va întâlni marți cu patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe, dar nu cu oficiali turci, în ciuda numeroaselor nemulțumiri pe care le-a enumerat."Președintele Macron și cu mine am petrecut mult timp discutând despre acțiunile recente ale Turciei și am convenit că sunt foarte agresive", a declarat ministrul SUA într-un interviu acordat cotidianului francez Le Figaro.El a citat „sprijinul” Turciei pentru „Azerbaidjan” sau „faptul că a plantat forțe siriene în regiune”. "Am menționat, de asemenea, acțiunea sa în Libia, unde au inserat și forțe din țări terțe, sau acțiunea sa în Mediterana de Est și aș putea continua această listă", a spus Mike Pompeo.„Poziția americană este că internaționalizarea acestor conflicte este dăunătoare și dăunează tuturor țărilor în cauză. Prin urmare, am solicitat tuturor țărilor să nu mai intervină în Libia, fie că sunt rușii, turcii sau alții ”, a explicat el. „Același lucru în Azerbaidjan”, „utilizarea sporită a capacităților militare turcești ne îngrijorează”.Potrivit acestuia, „Europa și Statele Unite trebuie să colaboreze pentru a-l convinge pe Erdogan că astfel de acțiuni nu sunt în interesul poporului său”.Un acord de pace a fost încheiat între Armenia și Azerbaidjan, sub egida Moscovei, pentru a pune capăt războiului pentru enclava Nagorno Karabakh. Dar este considerat umilitor pentru Armenia, deoarece acordă câștiguri teritoriale importante Azerbaidjanului."Există încă multe întrebări care necesită clarificări din partea rușilor, în ceea ce privește parametrii acestui acord și, în special, rolul turcilor", a declarat un înalt oficial american reporterilor care călătoreau împreună cu Mike Pompeo.