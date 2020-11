Emmanuel Macron face un nou apel pentru consolidarea suveranității strategice a UE: Europa nu are nevoie de America

Referindu-se la politicile Uniunii Europene, Emmanuel Macron a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei Le Grand Continent: „Consider că, în acest moment, nu trebuie să pierdem filonul european şi autonomia strategică, această forţă pe care Europa o poate avea. Trebuie să avem două axe puternice: regăsirea modalităţilor de cooperare internaţională utilă, care să evite războiul, dar să permită reacţii la provocările actuale; să construim o Europă mult mai puternică, cu o voce influentă, cu forţă, cu principii, în acest cadru reconfigurat”.„În urmă cu trei ani, când eu vorbeam de suveranitate europeană sau de autonomie strategică, lumea mă credea nebun (...). Am reuşit să mişcăm lucrurile, aceste idei s-au impus în Europa. Europa apărării, care părea de neconceput, am realizat-o. Avansăm pe terenul autonomiei tehnologice şi strategice, deşi generam stupoare când am început să vorbesc de suveranitatea în privinţa reţelelor 5G.Trebuie să gândim în termeni de suveranitate şi autonomie strategică la nivel european, pentru a putea avea propria noastră influenţă, nu să devenim vasalii unei puteri sau alteia fără a avea niciun cuvânt de spus. Apoi, trebuie să luăm act de tensiuni, să le analizăm, să ne construim acţiunile necesare.Europa are multe blocaje de gândire. Pe plan geostrategic, am uitat să gândim autonom, deoarece percepem relaţiile geopolitice prin prisma NATO; să fie clar, Franţa, din punct de vedere istoric, şi eu, în prezent, eu lupt împotriva acestei gândiri. Deci, ideologia pe care o putem instaura în Europa, adică o percepţie comună asupra lumii şi o expunere a intenţiilor noastre, este primul punct esenţial", subliniază Emmanuel Macron.Preşedintele Franţei pledează pentru aprofundarea integrării europene.„Europa este doar o piaţă. De zeci de ani, ne raportăm la Europa ca la o piaţă unică. Dar, la nivel european, nu am gândit Europa ca spaţiu politic definitivat. Moneda noastră nu este definitivată. Nu aveam, înainte de acordurile din vara aceasta, un buget real şi o veritabilă solidaritate financiară. (...) Europa trebuie să fie regândită din punct de vedere politic şi să acţioneze la nivel politic pentru definirea obiectivelor comune, care nu sunt pur şi simplu reprezentarea viitorului nostru pe pieţe", subliniază Macron.Liderul de la Paris observă că, în pofida parteneriarului istoric cu Washingtonul, există unele diferenţe între Uniunea Europeană şi Statele Unite.„Sunt sigur de un lucru: noi nu suntem Statele Unite ale Americii. Sunt aliaţii noştri istorici, ne bucurăm la fel ca ei de libertate, de drepturile omului, avem ataşamente profunde, dar, spre exemplu, noi avem o preferinţă pentru egalitate care nu există în Statele Unite ale Americii. Valorile noastre nu sunt în totalitate aceleaşi. Noi avem un ataşament pentru democraţia socială, pentru mai multă egalitate, reacţiile noastre nu sunt aceleaşi”, a argumentat Macron.„Iar ceea ce spun este cu atât mai mult adevărat în cazul Chinei. Iată de ce eu cred că acest concept de autonomie strategică europeană sau de suveranitate europeană este foarte puternic, foarte fecund; noi suntem un spaţiu politic şi cultural coerent, cetăţenii noştri nu trebuie să depindă de alţii, aceasta este condiţia pentru a fi influent în momentul actual", a insistat preşedintele Franţei.Emmanuel Macron a declarat că nu este de acord cu ideile expuse de ministrul german al Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, într-un editorial publicat recent pe site-ul Politico.eu.Annegret Kramp-Karrenbauer declara că „Europa încă are nevoie de America”, argumentând că „iluziile autonomiei strategice europene trebuie să înceteze”.„Sunt în dezacord profund cu editorialul publicat de site-ul Politico.eu de ministrul german al Apărării. Cred că este o interpretare greşită a istoriei. Din fericire, cancelarul Germaniei nu merge pe aceeaşi linie, dacă am înţeles eu bine. Dar Statele Unite ne vor respecta cu atât mai mult ca aliaţi cu cât suntem mai serioşi cu noi înşine, dacă suntem suverani în materie de apărare.Eu cred că, dimpotrivă, schimbarea Administraţiei din SUA este o oportunitate de a continua în mod pacifist, în calm, ceea ce aliaţii trebuie să înţeleagă între ei: avem nevoie de continuarea construirii autonomiei noastre, aşa cum fac Statele Unite, aşa cum face China”, a concluzionat Emmanuel Macron.