Peru: Președintele interimar și-a dat demisia după doar 5 zile / Criză politică și proteste violente la Lima

Într-o scurtă declarație televizată, Manuel Merino a spus că Congresul a acţionat în conformitate cu legea când l-a confirmat în funcţia de şef al statului, marţi, în ciuda acuzaţiilor protestatarilor, conform cărora legiuitorii ar fi organizat o lovitură de stat parlamentară, relatează Associated Press.Politicianul a fost de acord să demisioneze după o noapte de nelinişte în care au fost ucişi doi tineri protestatari şi jumătate din cabinetul său a demisionat.Peruanii au salutat decizia, fluturând steagul naţiunii pe străzile din Lima. Congresul a convocat duminică seara o sesiune de urgenţă pentru a alege un nou preşedinte.Între timp, ex-preşedintele Martín Vizcarra - a cărui destituire a generat criza - a cerut celei mai înalte instanţe din ţară să intervină.„Nu se poate ca instituţia care ne-a adus în această criză, care a paralizat Peru, timp de cinci zile, să ne ofere o soluţie”, a spus Vizcarra, relatează Associated Press.Peru are multe provocări în faţă: ţara are unul dintre cele mai letale focare de coronavirus din lume şi analiştii politici spun că criza constituţională a pus în pericol democraţia ţării.„Cred că aceasta este cea mai gravă criză democratică şi a drepturilor omului pe care am văzut-o de la Fujimori”, a spus analistul Alonso Gurmendi Dunkelberg, referindu-se la conducerea turbulentă a lui Alberto Fujimori din 1990 până în 2000.Congresul l-a demis pe Vizcarra folosind o clauză care datează din secolul al XIX-lea, care permite legislativului să demită un preşedinte pentru „incapacitate morală”.Legiuitorii l-au acuzat pe Vizcarra că a luat mită peste 630.000 de dolari în schimbul a două contracte, în timp ce era guvernator al unei mici provincii cu ani în urmă. Procurorii investighează acuzaţiile, dar Vizcarra nu a fost pus sub acuzare. El a negat vehement acuzaţiile.Merino, anterior şef al Congresului, a devenit preşedinte interimar, dar guvernarea sa de şase zile a fost afectată de proteste constante. Politician şi fermier de orez, acesta a promis să respecte calendarul votului pentru un nou preşedinte programat pentru aprilie.Dar acest lucru nu a rezonat cu peruanii care nu au fost dispuşi să-l accepte. Pe măsură ce peruanii au ieşit în stradă, poliţia a răspuns cu bastoane, gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene.