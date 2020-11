Alegeri SUA: Biden câștigă în cele din urmă 306 electori, Trump 232 (mass-media)

Democratul Joe Biden a câștigat în cele din urmă 306 de electori împotriva a 232 pentru rivalul său republican Donald Trump. Nu este vorba de un rezultat oficial ci o apreciere a presei din mass-media americană (CNN și NBC) care-l dau câștigător pe Joe Biden în Georgia (16 mari electori) și pe Donald Trump în Carolina de Nord (15).Joe Biden este primul democrat care câştigă votul din Georgia în ultimii 28 de ani.În Georgia voturile se renumără manual, iar în prezent există o diferenţă de 14.000 de voturi, motiv pentru care se consideră că Biden va câştiga.Rezultatul din Colegiul Electoral va fi acelaşi ca în 2016, când Trump, candidatul republican, a obţinut 306 electori şi a învins-o pe Hillary Clinton.Avocaţii echipei lui Donald Trump şi reprezentanţi ai Partidului Republican intentaseră o acţiune judiciară în Arizona săptămâna trecută, contestând aplicarea procedurilor electorale în districtul Maricopa.Potrivit datelor centralizate de agenţia Associated Press, Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, are un avans de 11.000 de voturi în Arizona, după numărarea a 99% din buletinele de vot. Echipa lui Donald Trump menţine acţiunile judiciare de contestare a rezultatelor scrutinului în statele Wisconsin şi Pennsylvania, conform site-ului de ştiri Axios. com. Donald Trump nu a recunoscut încă victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie.Casa Albă se pregătește pentru un al doilea mandat al lui Donald Trump, a afirmat vineri un consilier pe probleme economice al miliardarului republican, care refuză să accepte victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, scrie AFP."La Casa Albă noi continuăm să lucrăm considerând că Trump va avea un al doilea mandat", a afirmat Peter Navarro, pentru Fox Business. Donald Trump nu acceptă înfrângerea , la aproape o săptămână după ce presa americană, pe baza proiecțiilor legate de numărarea buletinelor de vot în majoritatea statelor, a anunțat victoria democratului Joe Biden.Președintele, care a apărut foarte rar în public de atunci, a lansat o adevărată gherilă judiciară pentru a contesta rezultatele în mai multe state. Agențiile americane însărcinate cu securitatea alegerilor au afirmat joi că nu au "nicio dovadă" legată de fraudarea alegerilor.