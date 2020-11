Echipa lui Donald Trump renunţă la contestarea rezultatelor scrutinului în statul Arizona

Echipa preşedintelui în funcţie al SUA, Donald Trump, a renunţat la acţiunea judiciară de contestare a rezultatului scrutinului prezidenţial în statul Arizona, informează publicaţia The Wall Street Journal.Avocaţii echipei lui Donald Trump şi reprezentanţi ai Partidului Republican intentaseră o acţiune judiciară în Arizona săptămâna trecută, contestând aplicarea procedurilor electorale în districtul Maricopa.În cursul audierilor de vineri, Kory Langhofer, unul dintre avocaţii echipei lui Donald Trump, a anunţat în instanţă că acţiunea judiciară "nu mai este necesară". Potrivit datelor centralizate de agenţia Associated Press, Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, are un avans de 11.000 de voturi în Arizona, după numărarea a 99% din buletinele de vot. Echipa lui Donald Trump menţine acţiunile judiciare de contestare a rezultatelor scrutinului în statele Wisconsin şi Pennsylvania, conform site-ului de ştiri Axios.com. Donald Trump nu a recunoscut încă victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie.