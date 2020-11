The Washington Post: Peste 130 de agenţi Secret Service sunt în carantină

Peste 130 de agenţi ai Serviciului american de protecţie Secret Service sunt în autoizolare după ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 sau au avut contact cu persoane infectate, afirmă surse citate de cotidianul The Washington Post.Conform surselor citate, răspândirea coronavirusului, care afectează circa 10% din echipa Secret Service, are legătură parţial cu o serie de evenimente electorale organizate de preşedintele Donald Trump în săptămânile de campanie premergătoare scrutinului din 3 noiembrie.Situaţia are un impact semnificativ asupra unităţii Secret Service detaşată la Casa Albă. Donald Trump a avut coronavirus în octombrie. În prezent, mai mulţi oficiali de la Casa Albă sunt infectaţi cu virusul SARS-CoV-2.Printre aceştia se numără şeful Cancelariei prezidenţiale, Mark Meadows, şi doi consilieri, Corey Lewandowski şi David Bossie. Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei SUA, Judd Deere, a declarat că fiecare caz de infectare este tratat cu seriozitate.Secret Service a refuzat să confirme numărul agenţilor aflaţi în carantină, subliniind însă că "sunt menţinute proceduri stricte de identificare a contactelor şi de testare", potrivit Mediafax.