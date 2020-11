Biograful lui Trump: „În cele din urmă va obține ce și-a dorit”

Biograful american și jurnalistul câștigător al premiului Pulitzer Michael D'Antonio a petrecut o perioadă semnificativă de timp cu președintele american Donald Trump în perioada în care a scris două cărți despre acesta.Ultima sa operă, „High Crimes: The Corruption, Impunity, and Impeachment of Donald Trump” (Infracțiuni la nivel înalt: Corupția, impunitatea și punerea sub acuzare a lui Donald Trump), o cronică a punerii sub acuzare a președintelui republican de către Congresul SUA, a apărut în octombrie 2020.D'Antonio a acordat un interviu pentru DW, vorbind despre ce se așteaptă să facă viitorul fost președinte odată ce mandatul său se va încheia la 20 ianuarie 2021.Pare destul de clar că încă din tinerețe, iar asta s-a putut vedea încă de la începutul anilor 1960, Donald Trump a fost mai interesat să fie un showman decât orice altceva. Da, a construit niște turnuri și deține terenuri de golf. Însă majoritatea veniturilor sale vin din vin din industria de divertisment încă din anul 2000.Însă când îl vezi în campania electorală și la mitinguri cu alegătorii și vezi cât de animat și energizat devine de reprezentația sa, e destul de clar ceea ce își dorește să facă. M-aș aștepta să apară la TV constant. Va fi probabil coproprietar sau va deține de unul singur o rețea TV.Cred că un mod bun de a vă imagina cum ar funcționa asta este să vă gândiți că a avut 70 de milioane de oameni care l-au votat. Chiar dacă asta ar reprezenta doar 30 de milioane de gospodării, dacă fiecare s-ar abona pentru un dolar pe lună vă puteți face o idee bună despre ce fel de venituri ar putea genera o asemenea rețea.Și i-ar angaja pe toți copiii săi. Teoretic i-ar putea angaja pe jumătate din membrii cabinetului său. I-am spus cuiva că cred că Don Jr. ar avea o emisiune numită „Vorbind despre tatăl meu”. [D'Antonio râde].Dar cred cu adevărat că vom vedea asta. Ivanka [fiica lui Trump] ar putea avea o emisiune denumită „Încântătoare ca mine”. Posibilitățile sunt nelimitate.Cel mai bun mod de a vă imagina asta este de a vă gândi la cel mai ridicol concept posibil și chiar și atunci s-ar putea să fiți suficient de departe pentru a prezice care ar putea fi rezultatul acestui efort.Aș fi complet șocat dacă nu va fi implicat într-o astfel de companie media la 21 ianuarie.Ce este interesant de gândit este că afacerile din domeniul imobiliar și hoteluri ar putea să se diminueze pentru familia Trump. Acelea sunt afaceri dificile. Brandul a fost deteriorat în ceea ce privește proprietățile de lux și nu au suficiente în zona de jos a pieței.Așa că mi-aș putea imagina că își vor vinde ceea ce mai dețin încă.Cred că ar putea găsi un mod de a-l explica.„Acei oameni groaznici m-au ruinat pe mine și tot ce am încercat să fac pentru aceste comunități. Am ajutat orașul New York. Am ajutat cu revitalizarea Washington-ului”.Își va asuma meritele pentru orice cu excepția răsăritului soarelui și apoi va spune că „am fost tratat groaznic”.Este o fantezie dar rezonează emoțional cu susținătorii săi care se simt la fel. Nu cred că va fi foarte preocupat cu o bibliotecă prezidențială.Nota redacției: Deschiderea unei biblioteci după finalizarea mandatului este o tradiție a președinților americani, acestea conținând documente și obiecte ale administrației lor.Aceasta este o întrebare cu adevărat interesantă deoarece aceste muzee tind să devină centre de cercetare și consiliile care le administrează au tendința de a le transforma în cele din urmă în centre pentru investigații oneste.Ar putea evolua într-un centru de cercetare dedicat președințiilor eșuate - și flirtarea Americii cu autoritarismul. Poate că nu imediat dar poate după ce [Trump] a dispărut de mult timp.Biblioteca Nixon a fost una controversată așa că s-au gândit să aducă niște istorici reali care au adus-o pe calea bună, astfel că președinția lui Nixon a fost prezentată într-un mod realist și cercetătorii au putut studia documentele care îl reflectă într-o lumină pozitivă pe Nixon dar și pe cele care l-au prezentat într-o ipostază negativă.Chiar nu știu ce ai pune într-un muzeu sau o bibliotecă dedicată lui Donald Trump.A fost un Houdini al legislației întreaga sa viață. A reușit să se eschiveze din procese pentru a plăti cât mai puțin posibil și să ajungă la o înțelegere când a fost prins de guvern. Iar finanțele sale sunt atât de misterioase încât e greu să determini ce contează pentru el și ce nu.Se luptă pentru sume surprinzător de mici de bani când te gândești că susține că are o avere de 10 miliarde de dolari. Dar îl știu făcând tot posibilul să stoarcă 50.000 de dolari dintr-un contract de 100 de milioane.Majoritatea oamenilor de la nivelul respectiv nu ar fi atât de preocupați de „cum obțin 50.000 de dolari în plus din înțelegere ca să mă simt și mai bine despre afacerea pe care am încheiat-o?”.Dar este posibil ca el să aibă cu adevărat nevoie de bani; ca afirmațiile sale despre uriașa sa avere să fie atât de neadevărate încât să se lupte pentru fiecare bănuț. Cred că asta este posibil, ținând cont în special de problemele sale cu declarațiile fiscale iar asta i-ar putea afecta companiile și proprietățile imobiliare pe care le deține.Dar nu cred că mai este foarte interesat de acestea. Cred că toată familia sa vede un viitor în divertisment politic și că asta urmează să facă. Așa că vor fi ca Fox News. Doar că se vor debarasa de partea de „News” (știri) și vor fi doar personalitățiVa fi familia Trump și oameni ca ei.Cred că ar putea decide că are mai multă putere în afara Washington-ului decât dacă se întoarce acolo.Egoul său îl va face să ia în considerare posibilitatea dar nu cred că o va face cu adevărat. Ar putea fi mai fericit într-un studiou TV construindu-și o rețea care îi poate supraviețui și oferi poziții de influență majoră în timp ce este aproape de copiii săi.Campania sa inițială nu era menită să îl ducă în Biroul Oval. Campania, la început, a fost pentru a crea o rețea TV. Așa că în cele din urmă la 21 ianuarie 2021 va obține ce și-a dorit de fapt.Nu cred că acest lucru va conta deloc pentru baza sa electorală. Cred că de fapt afirmă pentru acele persoane că răul din lume este mare și că puterea pe care o are este folosită pentru a trișa și fura, până și președinția Statelor Unite.Aproape cred că toată dinamica teoriei conspirației depinde de oameni care se află în suferință. Fiindcă dacă ești fericit nu ai nevoie de o teorie a conspirației care să explice circumstanțele în care te afli.Iar dacă este nefericit fiindcă a fost păcălit, poate însemna doar că teoria conspirației este reală și lupta trebuie să continue.