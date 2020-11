Cum sparge soțul Kamalei Harris, Doug Emhoff, stereotipurile

Când vine vorba de mariajele politicienilor, am ajuns într-un moment nou, scrie AP, în timp ce Doug Emhoff, soțul în vârstă de 56 de ani al vicepreședintei alese Kamala Harris, urmează să se retragă de la cabinetul său particular de avocatură până la Ziua Inaugurării pentru a se concentra pe rolul său la Casa Albă, potrivit unui purtător de cuvânt. El a spus puține până acum cu privire la modul în care își va aborda rolul și încă lucrează cu echipa de tranziție cu privire la problemele pe care le va aborda.

”Am așteptat un asemenea schimb de roluri de gen de decenii”, a spus Kim Nalder, profesoară de științe politice care s-a concentrat pe femei și gen la California State University din Sacramento.

”Este o simbolistică încărcată în momentul în care un bărbat se retrage din cariera sa de mare putere pentru a sprijini cariera soției”, a adăugat ea.

Consorții se ocupă de obicei de sensibilizarea opiniei publice sau de campanii de advocacy pe probleme cheie. Actuala a Doua Doamnă, Karen Pence, promovează art terapia și se concentrează pe familiile militarilor. Jill Biden de asemenea a vizat familiile militarilor și a promovat colegiile comunitare ca soție a vicepreședintelui, cât timp Joe Biden a fost vicepreședinte.

Decizia lui Emhoff de a tăia legăturile cu DLA Piper a oferit de asemenea un test preliminar cu privire la cum administrația Biden va evita potențialele probleme etice. În timp ce Emhoff nu este lobbyist, firma sa are o prezență puternică în campania de lobby din partea clienților precum Comcast, Raytheon și a guvernului din Puerto Rico în fața guvernului federal.

El și-a luat concediu pe perioada nedeterminată de la firmă în august când Biden a ales-o pe Harris drept partener în alegeri.

În timp ce Emhoff a construit o carieră puternică în domeniul divertismentului în California, el a fost cel mai vizibil votanților lui Harris ca soțul care a spirijinit-o.

”Vreau mai multe femei în funcții înalte și vreau mai mulți parteneri, indiferent cine e partenerul lor, să le sprijine și să le ofere o oportunitate și un mediu pentru succes”, a spus Emhoff în octombrie într-un interviu pentru NowThis News.

Emhoff va fi primul partener evreu al unui președinte sau vicepreședinte și a fost o legătură proeminentă între grupurile evreiești.

El a dezvoltat o prietenie apropiată cu Jill Biden, fostă A Doua Doamnă, iar cei doi au făcut campanie împreună în mod frecvent în state precum Iowa și New Hampshire.

Jill Biden a spus că vrea să predea în continuare la un colegiu comunitar, așa cum a făcut-o când Joe Biden a fost vicepreședinte.

Harris a pus luni o fotografie pe Twitter cu ea și Emhoff în noaptea în care au fost anunțați câștigătorii alegerilor.

”Vă prezint dragostea vieții mele”, a spus ea celor 11 milioane de urmăritori.

Meet the love of my life, @DouglasEmhoff. pic.twitter.com/YrhpWqI4bR