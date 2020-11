SUA: În fața focarului Covid-19, spitalele americane sunt din nou sub presiune

Guvernatorul Texas, Greg Abbott, a cerut să folosească un centru medical militar pentru a găzdui alți pacienți decât cei cu Covid-19, pentru a elibera locuri. Trebuie instalate, de asemenea, camere mortuare mobile.





Dacă numărul deceselor înregistrate în fiecare zi este încă departe de a reveni la nivelul primăverii, Statele Unite au deplâns peste marți peste 1.500 de decese în 24 de ore.





Situația este deosebit de îngrijorătoare în regiunea El Paso, Texas, care a depășit un milion de cazuri detectate.Regiunea El Paso, la granița cu Mexicul, are mai mult de 1.000 de persoane spitalizate, comparativ cu puțin peste 6.000 în Texas. Spitalele sunt 40% ocupate de pacienți cu Covid-19."Este o perioadă foarte întunecată", a declarat dr. Ogechika Alozie, de la Centrul Medical Del Sol din El Paso, intervievată miercuri dimineață la CNN. „Cuvântul care iese în evidență este oboseală și frustrare”.Situația din El Paso reflectă, de asemenea, dificultățile în implementarea măsurilor restrictive într-o țară în care guvernul federal nu a condus ferm la nivel național.Confruntat cu izbucnirea epidemiei, cel mai înalt oficial din districtul El Paso a dispus închiderea afacerilor neesențiale la sfârșitul lunii octombrie timp de două săptămâni. O măsură contestată imediat de primarul acestui oraș de 680.000 de locuitori, precum și de procurorul de stat.Președintele Trump, care a minimalizat în mod constant epidemia, a lăsat-o pe seama oficialilor statului, județului și orașului să gestioneze criza sănătății.El și-a pus multe speranțe pe dezvoltarea rapidă a unui vaccin. Rezultatele pozitive ale studiilor clinice efectuate de laboratorul Pfizer indică începutul vaccinării la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2021.Dar urgența este imediată. "Rapiditatea creșterii spitalizărilor pentru Covid (...) prezice o perioadă lungă și tragică de creștere a numărului de decese", a spus fostul șef al Agenției pentru medicamente Scott Gottlieb.„Cazurile cresc mai întâi, urmate aproximativ două săptămâni mai târziu de spitalizări, apoi aproximativ două săptămâni mai târziu de decese”, a spus medicul de Urgență din New York și profesorul Universității Columbia Craig Spencer. "Toate datele merg în direcția greșită și rapid."Primul val nu a scăzut niciodată în Statele Unite, dar curba de contaminare a cunoscut un total de trei creșteri notabile: o primăvară, cu epicentrul statului New York, o revenire în timpul verii, în special în sudul țării și un nou vârf de la mijlocul lunii octombrie, la nivele atinse până acum.În Dakota de Nord și de Sud, mai mult de unul din 2.000 de rezidenți este în prezent internat în spital pentru Covid-19, potrivit Covid Tracking Project.Guvernatorul din Dakota de Nord, Doug Burgum, a autorizat săptămâna aceasta lucrătorii din domeniul sănătății care au dat rezultate pozitive să continue să lucreze în unități dedicate virusului, pentru a face față „presiunii enorme” asupra sistemului de sănătate.În Minnesota, guvernatorul Tim Walz a ordonat închiderea barurilor și restaurantelor la ora 22 și o limită de 10 persoane pentru orice adunare.Restricțiile se înmulțesc și în alte părți. Mai la vest, în Utah, purtarea unei măști în public a fost obligatorie la nivel de stat. Și pe Coasta de Est din New York, unitățile licențiate (inclusiv restaurantele) vor trebui să închidă la 22:00 începând de vineri.Președintele ales Joe Biden a pledat din nou luni pentru purtarea măștii, despre care a spus că „nu este o postură politică”. El s-a angajat să abordeze criza sănătății din prima zi în funcție, pe 20 ianuarie.