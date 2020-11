CNN și Politico: Îngrijorări la Pentagon: Trump îşi instalează din ce în ce mai mulţi oameni loiali în funcţii cheie

Preşedintele SUA Donald Trump a schimbat din funcţie o serie de oficiali importanţi din zona de apărare cu persoane care sunt considerate a fi loiale lui, provocând îngrijorări în rândul oficialilor Pentagonului. Surse militare au declarat pentru CNN că „acestea sunt mişcări de dictator”, citează Mediafax.







De când Donald Trump l-a concediat luni pe secretarul Apărării, Mark Esper, alţi trei oficiali ai Departamentului Apărării au demisionat sau au fost demişi. James Anderson, subsecretarul interimar al apărării pentru politici, a renunţat la poziţie marţi la presiunile Casei Albe, relatează Politico.

Anderson a fost înlocuit cu un general de brigada retras. Gen. Anthony Tata, un aliat al lui Trump şi oaspete obişnuit la Fox News a făcut mai multe afirmaţii false şi islamofobe despre fostul preşedinte Barack Obama în tweet-uri descoperite de CNN, numindu-l musulman şi „lider terorist” care „a normalizat islamul pentru America”.Joseph Kernan, subsecretarul apărării pentru informaţii şi Jen Stewart, şeful de cabinet al lui Esper, şi-au părăsit posturile şi au fost înlocuiţi de Ezra Cohen-Watnick şi Kash Patel.Atât Cohen-Watnick, cât şi Patel sunt consideraţi extrem de loiali preşedintelui în funcţie, a precizat The Associated Press.Se pare că există o îngrijorare din ce în ce mai mare în Pentagon că valul de schimbări de personal ar putea fi abia la început şi că deciziile luate de Trump ar putea deveni mai volatile.„Este înfricoşător. Este foarte neliniştitor", a declarat un oficial al apărării pentru CNN, adăugând: „Acestea sunt mişcări de dictator".Oficialii au declarat pentru The Washington Post că secretarul adjunct al apărării, David Norquist, ar putea fi următorul care va fi demis.Reprezentantul Adam Smith, preşedintele Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei, a declarat marţi că demiterile ar trebui să „alarmeze” publicul american.Smith a adăugat că dacă acesta este începutul unei serii de demiteri a profesioniştilor din domeniul apărării şi înlocuirea lor cu persoane loiale, dar fără expertiză - „atunci următoarele 70 de zile vor trebui tratate cu precauţie în cel mai bun caz şi pot deveni de-a dreptul periculoase în cel mai rău caz ".