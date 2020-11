VIDEO Poliția britanică a reținut un bărbat după ce a intrat cu mașina într-o secție de poliție

Poliția britanică spune că a reținut un bărbat după ce o mașină a intrat miercuri într-o stație de poliție din Londra, relatează Reuters.

Poliția Metropolitană a spus că ofițerii sunt la locul faptei și că nu există răniți.

#Edmonton : Police in North London are responding to a major incident after a vehicle was reportedly driven into a police station in Edmonton. A cordon has been put in place. pic.twitter.com/lIJaAb7IzU

”Vehiculul rămâne la locul faptei. Agenți specializați sunt prezenți în timp ce este examinată”, a spus poliția într-un comunicat.

”Secția de poliție a fost evacuată și a fost instituit un cordon al poliției”, mai arată comunicatul.

We are aware of speculation on social media regarding the ongoing incident in #Edmonton. We will release facts when we can – our info must be accurate.



Keep following this Twitter feed for the latest information on the incident in #Edmonton.https://t.co/ZRODHzBNNs