Japonia: Numărul de sinucideri a crescut pentru a patra lună la rând, în contextul pandemiei de COVID-19

Potrivit datelor preliminare publicate de poliție, numărul total de sinucideri a fost de 2.153 în octombrie, cu peste 300 mai mare decât în luna anterioară și cel mai ridicat bilanț lunar din mai 2015.Din cazurile înregistrate în octombrie, 851 au fost femei, o creștere cu 82,6% față de aceeași lună din 2019. Numărul sinuciderilor în rândul bărbaților a crescut de asemenea cu 21,3%.Cazurile de suicid au scăzut treptat în Japonia până în luna iulie a acestui an când a început să se facă resimțit impactul economic al pandemiei de COVID-19, numărul începând să crească din nou.Femeie, care au o probabilitate mai ridicată de a fi angajate temporar în sectorul de vânzări sau servicii, au fost afectate în mod disproporționat de disponibilizări.Suicidul a fost privit de-a lungul istoriei Japoniei drept o modalitate de a evita rușinea sau dezonoarea. În plus, apelarea la servicii de consilieră psihologică a fost stigmatizată în această țară care are una din cele mai mare rate ale suicidului din rândul țărilor dezvoltate.Însă legiuitorii japonezi s-au alarmat după ce numărul de persoane și-au luat viața a atins un vârf de 34.427 în 2003 și au elaborat un plan amplu de prevenție, lansat patru ani mai târziu.Numărul sinuciderilor a scăzut treptat după lansarea programului care include măsuri pentru autorități și mediul privat, ajungând la puțin peste 20.000 anul trecut.