​Nagorno Karabah: Azerbaidjanul afirmă că a preluat controlul asupra orașului strategic Shushi

Capturarea Shushi ar reprezenta o victorie majoră pentru Azerbaidjan după șase săptămâni de lupte în Nagorno Karabah, o regiune azeră populată în majoritate de armeni și care și-a proclamat secesiunea în anii 1990.Shushi, situat pe vârful unui munte care îi conferă un statut de fortăreață naturală, este situat la doar 15 kilometri de capitala Nagorno Karabah, Stepanakert, și pe principalul drum care leagă autoproclamata republică de Armenia.Orașul este însă și un simbol pentru azeri, care îl consideră unul dintre principalele lor centre culturale."Cu mândrie și cu foarte mare bucurie, vă informez că orașul Shushi a fost eliberat", a declarat președintele azer Ilham Aliev într-o alocuțiune televizată.Armenia a dezmințit însă afirmațiile președintelui Aliev iar un responsabil al ministerului Apărării, Artsrun Hovhannisian, a afirmat că "lupta continuă"."În timpul nopții, lupte feroce au izbucnit în împrejurimile Shushi ", afirmase anterior o purtătoare de cuvânt a ministerului armean al Apărării, Shushin Stepanian. Guvernul armean a afirmat că preluarea controlului asupra Shushi reprezintă "un vis iluzoriu irealizabil pentru Azerbaidjan"."În ciuda pagubelor mari, orașul fortăreață rezistă la loviturile adversarului", a adăugat guvernul de la Erevan.La Baku, capitala Azerbaidjanului, numeroși oameni au ieșit pe străzi după anunțul președintelui Aliev. În capitală răsunau claxoanele iar numeroși azeri agitau de la geamurile mașinilor drapelele țării.Anunțul a fost salutat și de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care susține Azerbaidjanul. "Eliberarea Shushi este de asemenea un semn că eliberarea altor teritorii ocupate este aproape", a declarat el, într-un discurs televizat, adăugând că "bucuria Azerbaidjanului este și bucuria noastră".De la sfârșitul lui septembrie, soldații azeri și separatiștii susținuți de Armenia se luptă pentru controlul Nagorno Karabah, regiune recunoscută de comunitatea internațională ca făcând parte din Azerbaidjan dar care scapă de sub controlul său din 1994.Aceste noi lupte sunt cele mai violente de la războiul din anii 90: peste 1.250 de morți, dar numărul victimelor este probabil mult mai ridicat, în condițiile în care Azerbaidjanul nu comunică pierderile militare.Mai multe tentative de încetare a focului sub egida Moscovei, Parisului și Washingtonului - țările care formează Grupul de la Minsk al OSCE însărcinat din 1994 să găsească o soluție pentru rezolvarea conflictului - nu s-au soldat cu niciun rezultat concret.Luptele sunt observate cu atenție de cele două puteri regionale majore, Rusia, care are o alianță militară cu Armenia, și Turcia, care susține ferm Baku și care este acuzată că a trimis mercenari pro-turci din Siria pentru a lupta alături de trupele azere.