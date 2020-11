„Separatism islamist”: Frustrările și războiul lui Emmanuel Macron cu presa anglofonă

Imediat după uciderea profesorului Samuel Paty de săptămâna trecută, un titlu inițial din New York Times părea să anunțe știrea prin prisma dezbaterilor despre poliție din Statele Unite: „Poliția franceză împușcă și ucide un bărbat după un atac cu cuțitul mortal pe stradă” (French Police Shoot and Kill Man After a Fatal Knife Attack on the Street).Un articol apărut ulterior în Associated Press intitulat „De ce suscită Franța furie în lumea musulmană” scria că: „trecutul său colonial brutal, politicile seculare ferme și un președinte care vorbește dur și este văzut ca insensibil față de religia musulmană joacă toate un rol”.Macron și-ar fi exprimat săptămâna trecută furia cu privire la aceste relatări în timpul unei ședințe a cabinetului. Weekendul trecut Le Monde a scris despre iritarea președintelui francez privind modul în care New York Times și Washington Post au prezentat apărarea sa a modelului republican francez.„Alinierea cu multiculturalismul american este o formă de gândire defetistă”, a afirmat acesta, potrivit Le Monde.Un editorial de opinie publicat de Financial Times săptămâna aceasta pare să fi fost picătura care a umplut paharul.În articol, pe care FT l-a dat jos între timp fiindcă ar conține „inexactități faptice”, autorul avertiza că retorica și campania lui Macron împotriva „separatismului islamic” alienează musulmanii francezi și oferă muniție extremei drepte.„Pentru cititorii săi, și eu sunt unul dintre ei, să fii informat de Financial Times înseamnă să fii sigur că accesezi date robuste, analize bogate și informații de încredere fără a fi nevoit să verifici veridicitatea acestora. Prin urmare, cine și-ar fi putut imagina că afirmațiile publice ale liderului unui stat membru G7 ar putea fi distorsionate de către această organizație de știri?Însă exact asta s-a întâmplat într-un editorial publicat online ieri. Articolul mă cita greșit, folosind „separatism islamic” - un termen pe care nu l-am folosit niciodată - îîn loc de „separatism islamist”, care este o realitate în țara mea. [Editorialul] mă acuza de stigmatizarea musulmanilor francezi în scopuri electorale și de încurajarea unui climat de teamă și suspiciune față de ei”.Președintele francez a continuat prin a apăra abordarea guvernului său în combaterea terorismului pe teritoriul francez și a respins acuzațiile de prejudecată la adresa musulmanilor.Și alți membri ai cabinetului lui Macron au exprimat o respingere similară a reperelor culturale americane. Jean-Michel Blanquer, ministrul educației francez, a criticat curentele de gândire care ies din universitățile americane, precum intersecționalismul, și a cerut ca acestea să fie combătute.Guvernul lui Macron duce o bătălie pe două fronturi: primul, și cel mai evident, împotriva „separatismului islamist” identificat de Macron.Iar al doilea este împotriva tendințelor care s-au metastazat în campusurile universităților americane care ar împiedica Franța să se apere în conformitate cu valorile sale republicane, notează National Review.