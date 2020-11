Un sat din Kentucky l-a ales primar pe Wilbur, un bulldog francez în vârstă de 6 luni

Noul primar al cătunului cu o populație de 426 de locuitori, Wilbur, este un buldog francez în vârstă de șase luni.„Rabbit Hash nu a avut niciodată o persoană reală sau un om ca primar”, a declarat Amy Noland, proprietara lui Wilbur, pentru NBC News.Aceasta a relatat că tradiția a apărut la sfârșitul anilor 1990 când un bărbat s-a gândit că „ar fi o idee grozavă să alegem un animal, nu neapărat câine, ca primar al satului” la o strângere de fonduri pentru asociația de istorie a orașului.Noland afirmă că satul are o comunitate înfloritoare de iubitori canini, ea fiind una dintre ei. Femeia relatează că mai are doi câini adoptați în afară de bulldogul francez dar că Wilbur este o „anomalie” deoarece este înregistrat ca fiind pur sânge.„Era atât de drăguț”, explică Noland.Rabbit Hash a mai avut cinci câini ca primar de la primul, Goofy. Ultimul, un pitbull numit Brynn, a fost primar între 2016 și 2020.„Deși nu este deloc politic, [alegerea 'primarului'] coincide mereu cu alegerile prezidențiale”, a explicat proprietara lui Wilbur.Noland afirmă că l-a înscris pe Wilbur în cursa electorală datorită „tuturor știrilor negative din întreaga Americă, și alegerilor prezidențiale, și COVID-19, așa că am vrut ca Wilbur să fie ceva pozitiv în media”.