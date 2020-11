Președintele Kosovo și-a dat demisia cu efect imediat. Thaci a fost pus sub acuzare la tribunalul de la Haga

”Astăzi am demisionat”, a spus Thaci într-o conferință de presă din capitala Pristina, adăugând că sursele sale l-au informat că instanța pentru Kosovo de la Haga a confirmat punerea sa sub acuzare.”Nu mi se permite să apar în fața curții ca președinte, așa că, pentru a proteja integritatea statului, demisionez astăzi”, a declarat acesta.El a precizat că liderul parlamentului va fi președinte interimar până la alegerea altcuiva în funcție.În iulie, Tachi, fost comandant de rang înalt al grupării de gherilă Armata de Eliberare a Kosovo (KLA), s-a întâlnit cu procurorii din Haga pentru a discuta despre posibile crime de război și infracțiuni împotriva umanității în timpul revoltei Kosovo din 1998-1999 contra conducerii sârbe.Procurorii îl consideră responsabil de uciderea a aproape 100 de civil. El neagă toată acuzațiile.Instanța specială a fost înființată la Haga în 2015, pentru a ancheta posibilele crime ale gherilelor KLA în timpul războiului care a dus până la urmă la independența Kosovo. Instanța este sub autoritatea Kosovo, dar în cadrul ei sunt doar procurori și judecători străini.