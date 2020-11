"Turcia s-a transformat în agent al islamiştilor şi extremiştilor" - interviu To Vima cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite

Reporter: Se pare că Emiratele Arabe Unite, în ciuda dimensiunilor reduse ale statului, au dezvoltat o politică externă foarte activă. Care sunt pilonii și obiectivele principale ale acestei politici?









Anwar Gargash: Lumea de astăzi se confruntă cu mai multe schimbări, provocări, amenințări și oportunități decât oricând în istoria speciei umane. Este o provocare colectivă, indiferent în ce țară trăim. Dar ne-am angajat să facem ceea ce ne revine. Asta înseamnă să ne concentrăm pe dezvoltare, educație, progres tehnologic, energie curată, interconectare și ameliorarea suferinței umane. Suntem o țară musulmană și acest lucru reprezintă o parte integrantă a identității noastre, dar nu vrem să impunem religia noastră nimănui. Am muncit din greu pentru a crea un mediu în țara noastră în care toate religiile sunt binevenite și în care o religie, oricare ar fi aceasta, este mai degrabă o sursă de inspirație decât o sursă de conflict.

Considerăm stabilitatea și prosperitatea în Marea Mediterană vitale pentru sănătatea lumii arabe. De aceea, sperăm să consolidăm cooperarea bilaterală, precum și cu alte țări mediteraneene, inclusiv cu Israelul.





Turcia de astăzi se află sub influenţa Frăţiei Musulmane şi s-a transformat într-un agent al islamiştilor şi extremiştilor în perioada extinsă a Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord, afirmă, într-un interviu exclusiv pentru ziarul To Vima , ministrul de externe ale Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash. Gargash, considerat de mulţi drept "artizanul" recentului acord de pace cu Israelul (chiar dacă, desigur, mintea conducătoare a strategiei Emiratelor Arabe Unite este liderul acestui stat arab, celebrul şeic Mohammed bin Zayed), este de părere că politizarea religiei reprezintă un mare risc. El mai precizează că perspectivele colaborării bilaterale cu Grecia, atât în domeniul economiei şi al comerţului, cât şi în domeniul securităţii sunt importante şi cunosc o dezvoltare rapidă.Acordul de pace nu s-a produs peste noapte, iar dinamica ce l-a determinat nu se limitează la Emiratele Arabe și la Israel. Regiunea a fost martora unor schimbări uriaşe în ultimele decenii și există o iritare din ce în ce mai mare pentru că unele dintre principalele obstacole în calea progresului, inclusiv în conflictul israeliano-palestinian, rămân nerezolvate. Sondajele din ultimii ani arată că opinia publică arabă susține noi abordări pragmatice cu privire la acest conflict și la dezvoltarea regională în ansamblu. După încercarea recentă a Israelului de a anexa noi părţi din teritoriul palestinian, am văzut o oportunitate.În iunie anul trecut, ambasadorul nostru la Washington a făcut pasul neobișnuit de a se adresa direct opiniei publice israeliene. El s-a adresat poporului israelian și a prezentat o opţiune clară: fie anexare și continuarea conflictului, fie normalizarea relațiilor cu Emiratele Arabe, ceea ce ar deschide perspectiva unei integrări mai largi și a unei legături cu lumea arabă. Răspunsul israelienilor a fost clar, deoarece valoarea stabilirii unei legături cu lumea arabă este mai mare decât anexarea. Statele Unite au fost cheia acestui acord, în calitate de catalizator și garant al principiilor de bază. Când această înțelegere de bază a fost finalizată, lucrurile s-au mișcat rapid.Emiratele Arabe s-au dezvoltat rapid de la o comunitate comercială tradițională la un stat modern, dinamic și progresist. Am reușit să facem acest lucru, deoarece conducerea noastră a avut o viziune pe termen lung asupra direcției pe care voia să o urmeze ţara. Interesele noastre se bazează pe comerț, conectivitate și inovație, care depind de un mediu de toleranță și stabilitate. Acordul cu Israelul este un foarte bun exemplu atât pentru pragmatismul Emiratelor Arabe, cât și pentru o viziune strategică mai amplă și pe termen lung. Un alt exemplu este efortul nostru de a dezvolta cercetarea științifică pe plan intern și capacitățile tehnologice prin trimiterea de misiuni pe Marte și Lună.Anwar Gargash: Războiul, dificultățile economice, schimbările rapide din societate, dislocările și incapacitatea de a urmări îndeplinirea aspirațiilor individuale sau colective sunt condiții care creează incertitudine și nemulţumire. Ca răspuns, vedem în lumea musulmană dezvoltarea așa-numitelor mișcări „islamice”, care instrumentează religia ca armă politică. Sunt mulți în regiune care ar dori să își mărească puterea și să impună puncte de vedere extremiste retrograde, folosind o interpretare greșită a Islamului ca acoperire. Deși există diferențe între grupările extremiste în ceea ce privește ideologia și tactica, acestea împărtășesc obiective cheie pe termen lung și se influențează reciproc.De exemplu, există multe cazuri în care Frăția Musulmană acționează ca o organizație-poartă de intrare pentru Al Qaeda. Prin urmare, este foarte dificil să spunem că există o distincție clară și permanentă între ele. Apoi, există state precum Turcia și Qatar, în special, care sprijină în mod activ astfel de grupări și le folosesc pentru a-și susține ambițiile regionale de putere politică. Poziția Emiratelor Arabe este că religia nu ar trebui folosită în politică. Religia joacă un rol important în societate și în sistemul nostru de valori, dar nu ar trebui să fie o bază pentru exercitarea politicii guvernamentale în domenii precum energia, securitatea sau sănătatea.Când religia este utilizată pentru susţinerea unor scopuri politice sau pentru politici guvernamentale, acest lucru poate alimenta radicalismul religios. Încă şi mai important, guvernele trebuie să fie tolerante și incluzive față de toate religiile și să ofere spațiu pentru diferite credințe în societățile lor. O caracteristică a mișcărilor politice islamice este că acestea promovează excluderea mai degrabă decât toleranța, adesea într-un mod violent.Actualul guvern AKP arată care sunt amenințările generate de politizarea religiei. În ultimii 10 ani, odată cu creșterea influenței și ideologiei Frăției Musulmane în Turcia, vedem țara, sub președintele Erdogan, transformată într-un stat agresiv care încearcă să fie în mod constant agentul islamiștilor și al extremiștilor în întreaga regiune, pe baza unei vagi noțiuni imperiale despre care președintele Erdogan vorbeşte sub forma de neo-otomanism. Acesta este resortul intervenției Turciei în Libia și Mediterana de Est.Turcia se pare că ar fi transferat 4.000 de mercenari sirieni în Azerbaidjan în conflictul cu Armenia. Amenință suveranitatea prin încălcări ale spațiului maritim și aerian. Influența Turciei este exagerată şi este o forță majoră de destabilizare în Marea Mediterană și în Orientul Mijlociu.Viziunea extremistă a președintelui Erdogan cu privire la lumea musulmană, dacă va reuşi să o pună în aplicare, ar duce la prăbușirea toleranței și cooperării dintre creștini, musulmani, evrei și adepții altor religii. Ar crea un mediu și mai ostil pentru regiune și zonele învecinate, cu pericole și consecințe evidente.Problema islamului politic este crucială pentru toate regiunile pe care le-ați menționat. Agenda islamistă este prezentă și evidentă în toate aceste regiuni. În Libia, islamiștii și grupările armate care s-au aliat cu ei au reușit să controleze revoluția libiană și să o rupă de rădăcinile sale populare. Acest lucru s-a produs printr-un sprijin masiv din partea Turciei și a Qatarului. Islamiștii au pătruns adânc în Sudan și Cornul Africii în anii '90.După 20 de ani, experimentul islamic din Sudan a eșuat, dar influența Turciei și a Qatarului rămâne puternică în Somalia și, prin Al-Islah, în Yemen. Expansionismul agresiv al Islamului politic și propagarea unor interpretări distorsionate ale Islamului în Africa și în regiune, în general, sunt o problemă majoră. Una dintre ele este că epuizează capacitatea noastră de răspunde altor provocări, politice, economice sau de mediu. Acestea sunt provocările majore de politică externă cu care ne confruntăm și pe care trebuie să le înfruntăm în mod colectiv.Emiratele Arabe Unite și Grecia întreţin relații diplomatice cordiale încă din 1975, la câțiva ani de la fondarea statului nostru. Grecia se află în prima linie a multora dintre „punctele fierbinți” din regiune, întrucât are granițe cu Turcia și Libia. Este, de asemenea, o parte integrantă a ecosistemului economic, politic şi de securitate al Mediteranei, fiind în același timp membru al UE și al NATO. În ultimul an, cooperarea noastră bilaterală în materie de securitate a crescut semnificativ, inclusiv participarea noastră la exercițiul militar comun „Iniochos”. Avem mai multe interese comune decât în trecut în domenii precum cercetarea și dezvoltarea resurselor energetice, infrastructura, sectorul financiar, turismul, securitatea alimentară, comerțul. Premierul Kyriakos Mitsotakis a vizitat Abu Dhabi în februarie 2020 pentru contacte cu Alteța Sa Șeicul Mohammed bin Zayed, iar în timpul acestei vizite Emiratele Arabe și Grecia și-au anunțat obiectivul comun de a promova un parteneriat strategic cuprinzător într-o serie de domenii.De atunci au fost semnate mai multe memorandumuri de înțelegere. Vrem să creștem semnificativ comerțul bilateral pentru a reflecta importanța parteneriatului nostru. Din punct de vedere științific și cultural, menținem legături active în domeniul cercetării, după cum a demonstrat Forumul strategic din luna iulie. Rezultatele acestor colaborări în agricultură, tehnologie și educație vor fi prezentate la Dubai Expo2020 care va avea loc în 2021.