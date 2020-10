VIDEO Luptele din Nagorno-Karabah ajung în Franța: Patru persoane au fost rănite în timpul unor confruntări dintre comunitatea turcă și cea armeană

Deși modul în care s-au desfășurat evenimentele este încă neclar, o anchetă a fost deschisă pentru violență cu arme, potrivit Audrey Quey, procurorul de la Vienne, chestionat de Liberation.

După-amiază, a fost un miting al comunității de turci la care au participat peste 200 de oameni care au străbătut orașul, fluturând steaguri.

”Unde sunt armenii?”, scandează turcii într-unul dintre videoclipurile devenite virale.

Hundreds Of Turks & Azeris Take To The Streets In Lyon, France Looking For Armenians. pic.twitter.com/qq0545nGvP