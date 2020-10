SUA: O femeie de culoare ocupă în premieră o poziție cheie în poliția New York

O femeie de culoare, Juanita Holmes, a fost promovată joi într-una dintre secțiile de poliție cheie din New York, o premieră care ar trebui să contribuie la restabilirea încrederii într-o poliție supusă presunilor din cauza criticilor de la mișcarea Black Lives Matter, potrivit AFP.Primarul democrat din New York, Bill de Blasio, a numit-o pe Juanita Holmes șef de patrule, plasând-o la conducerea celor 77 de secții de poliție și a majorității NYPD, prima forță de poliție municipală din Statele Unite cu aproape 35.000 de angajați.„Este incredibil de important ca liderii poliției să arate ca orașul (...), să simtă cu adevărat cartierele și oamenii”, a spus primarul democrat.După 30 de ani de ascensiune în forțele de poliție și o scurtă experiență în sectorul privat, Holmes era deja, din decembrie, responsabilă a „colaborării” cu populația.Ea a recunoscut că numirea sa a venit într-un „moment tulbure” pentru poliția din New York.NYPD a fost acuzat pentru prima dată de numeroase brutalități în timpul protestelor masive Black Lives Matter care au zguduit New York-ul după moartea lui George Floyd la sfârșitul lunii mai.Un număr neobișnuit de mare de polițiști au plecat sau vor să se retragă, un semn al moralului scăzut. Și fostul șef de patrulare, de origine dominicană, demisionase recent, după mai puțin de un an în funcție, după dezacorduri cu primarul, potrivit presei locale.Principalul sindicat de poliție din New York, ostil lui De Blasio și care solicită realegerea lui Donald Trump, a aplaudat numirea doamnei Holmes."Poliția din New York are nevoie disperată de lideri capabili, precum șeful Holmes, care să poată rezista politicienilor și să contribuie la stoparea declinului orașului", a scris pe Twitter președintele său, Patrick Lynch.În timp ce orașul se pregătește pentru o perioadă deosebit de tensionată înaintea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie și reduceri drastice ale bugetului din cauza deficitului fiscal al pandemiei, Holmes s-a angajat să lucreze pentru „restabilirea încrederii newyorkezilor în poliție, în special prin aprofundarea eforturilor de poliție comunitară deja în desfășurare, care la rândul lor ar trebui să stimuleze moralul poliției.